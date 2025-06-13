"Ничего не работало": пассажир Air India показал кадры с предыдущего рейса AI-171 (видео)

Мужчина, летавший предыдущим рейсом Air India, рассказал о проблемах в самолете, от которых страдали все пассажиры. На видео, снятом в салоне лайнера, видим людей, которые непрерывно обмахиваются газетами и журналами, поскольку в полете не работал кондиционер.

Related video

В полдень 12 июня пользователь соцсети X с ником Akash Vatsa (Акаш Ватса) опубликовал серию фото и видео с рейса AI-171, который в то утро разбился в Ахмедабаде в Индии. Мужчина жаловался на проблемы, от которых страдали две сотни пассажиров, которые вместе с ним прилетели из Нью-Дели, рассказало медиа Mirror.

Акаш Ватса написал, что прилетел самолетом Air India из Нью-Дели в Ахмедабад за два часа до авиакатастрофы. Во время полета он и другие люди в салоне страдали от жары, поскольку не работал кондиционер. На видео видно, как люди обмахивались газетами и тянулись руками к отверстиям, из которых должен был бы идти свежий воздух, но его не было. Кроме кондиционера, не работал экран, телевизор, пульт управления, отметил пассажир. Он описал "жуткую ситуацию" и попросил представителей авиакомпании написать ему.

"Заметил необычные вещи в этом месте. Снял видео для твиттера. Air India, я хотел бы предоставить больше деталей. Пожалуйста, свяжитесь со мной", — написал мужчина.

Люди в комментариях не поверили, что Акаш Ватса действительно был на самолете, который разбился в следующем рейсе. В качестве доказательства, он опубликовал посадочный талон со всеми необходимыми данными.

Авиакатастрофа в Индии — посадочный талон пассажира предыдущего рейса Фото: X (Twitter)

Тем временем медиа описало хронологию событий. Указывается, что рейс Акаш Ватса прибыл в Ахмедабад в 11:16 (по местному времени). Следующий рейс, который закончился катастрофой, начался в 13:38. При этом сообщение пассажира появилось в 13:50. Также выяснилось, что рейс AI-171 на Boeing 787-8 Dreamliner отменяли в декабре 2024 года. Причина — из-за "серьезной технической проблемы", сообщило индийское медиа Mathrubhumi News. При этом речь шла о "нарушении технического обслуживания и процедур безопасности полетов", но позже разрешение все же предоставили, говорится в статье.

На страницах Air India пока не отыскалось реакции на сообщение пассажира. В 17:40 13 июня появилось заявление генерального директора компании Кэмпбелла Уилсона. Он выразил слова скорби и соболезнования семьям погибших пассажиров. По его словам, каждой семье погибшего, а также раненым студентам медуниверситета, выплатят 85 тыс. фунтов стерлингов. Уилсон сказал, что начали расследовать причины катастрофы, но выводов еще нет.

Авиакатастрофа в Индии — детали

Отметим, утром 12 июня стало известно об авиакатастрофе в Индии рейса Air India AI171 в Гатвик (Великобритания). Самолет вылетел из аэропорта, пролетел несколько сотен метров и упал, врезавшись в общежитие медицинского института. В результате авиакатастрофы погиб 241 пассажир. 242 пассажир — спасся: единственный из всех, кто был на борту. Фокус писал о счастливом стечении обстоятельств, которое спасло жизнь этому человеку.

Напоминаем, 13 июня Daile Mail проанализировало ситуацию с рейсом Air India AI171 и объяснило, что именно спасло единственного уцелевшего пассажира.