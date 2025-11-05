В США недалеко от аэропорта разбился транспортный самолет: есть погибшие (видео)

В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, недалеко от аэропорта разбился транспортный самолет UPS MD-11, на борту которого находились три члена экипажа.

Падение самолета произошло вскоре после взлета, пишет CNN.

Самолет разбился в 17:00 по местному времени, направляясь в международный аэропорт имени Даниэля К. Иноуэ в Гонолулу.

На обнародованных кадрах с места падения воздушного судна видно, как неподалеку от взлетной полосы международного аэропорта Луисвилля имени Мухаммеда Али поднимается огромный столб черного дыма. Здания вне взлетной полосы охвачены огнем.

Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил, что по меньшей мере три человека погибли и еще 11 получили ранения в результате аварии грузового самолета.

"Мы считаем, что погибли по меньшей мере три человека. Я думаю, что эта цифра будет расти. Каждый, кто видел кадры на видео, знает, насколько ужасной была эта катастрофа", — сказал Бешир.

Местная полиция сообщила, что для всех объектов в радиусе 8 километров от аэропорта объявлен режим укрытия на месте.

Отмечается, что самолет, который потерпел крушение, был построен 34 года назад — в 1991 году.

Причины авиакатастрофы сейчас выясняются.

