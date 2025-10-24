В США разбился новейший штурмовик OA-1K Skyraider: что произошло с самолетом (фото)

Недалеко от международного аэропорта Уилл Роджерс в штате Оклахома 23 октября потерпел крушение один из новых легких штурмовиков OA-1K Skyraider II, принадлежащий Командованию специальных операций ВВС США (AFSOC). Самолет базировался в рамках партнерства между 492-м и 137-м крыльями специальных операций.

По данным Национальной гвардии штата Оклахома, инцидент произошел во время учебного полета, передает портал The War Zone. На борту находились два человека — действующий военнослужащий и гражданский подрядчик. Оба они не пострадали и самостоятельно покинули самолет после посадки на открытое поле.

Фотографии с места происшествия, опубликованные в социальных сетях, показывают поврежденный самолет, лежащий на земле неподалеку от аэропорта. На месте работают аварийные службы и следственные группы, причины крушения выясняются.

Штурмовик OA-1K Skyraider II в полях Оклахомы Фото: X (Twitter)

Новый штурмовик в арсенале ВВС США

OA-1K Skyraider II — это новейший легкий штурмовик, созданный (хотя и не без проблем) для выполнения миссий низкой интенсивности, включая контртеррористические операции и борьбу с повстанческими формированиями.

Двухместный самолет может нести до 2700 кг вооружения и оборудования на восьми подкрыльных пилонах, включая высокоточные ракеты и бомбы, а также сенсорные контейнеры. По данным производителя L3Harris, Skyraider II способен действовать на удалении до 200 миль от базы и находиться в зоне цели до шести часов с типичной боевой нагрузкой. Также самолет оснащен современными средствами связи и передачи данных, обеспечивающими каналы в пределах и вне прямой видимости (LOS/BLOS).

OA-1K разработан на базе турбовинтового самолета Air Tractor AT-802, известного как сельскохозяйственный самолет для распыления удобрений. Военная версия сохранила хвостовое шасси и усиленную конструкцию фюзеляжа, что делает ее устойчивой при эксплуатации на неподготовленных полосах взлета и посадки. Всего "спецназ" ВВС США планирует закупить 75 самолетов OA-1K, первые из которых начали поступать в текущем году.

Напомним, в январе на авиабазе Эйлсон, штат Аляска, разбился истребитель F-35A Lightning II Военно-воздушных сил США. Согласно рассекреченному отчету Тихоокеанских ВВС, ключевой причиной крушения самолета стала техническая проблема, вызванная нарастанием льда на стойках шасси.

А 30 июля истребитель F-35C, принадлежащий ВМС США, потерпел крушение недалеко от военно-морской авиабазы Лемур в центральной Калифорнии. На опубликованном видео с места аварии замечены горящие обломки машины и плотный столб дыма.