У США розбився новітній штурмовик OA-1K Skyraider: що сталося з літаком (фото)

Неподалік від міжнародного аеропорту Вілл Роджерс у штаті Оклахома 23 жовтня зазнав аварії один із нових легких штурмовиків OA-1K Skyraider II, що належить Командуванню спеціальних операцій ВПС США (AFSOC). Літак базувався в межах партнерства між 492-м і 137-м крилами спеціальних операцій.

За даними Національної гвардії штату Оклахома, інцидент стався під час навчального польоту, передає портал The War Zone. На борту перебували двоє людей — чинний військовослужбовець і цивільний підрядник. Обидва вони не постраждали і самостійно покинули літак після посадки на відкрите поле.

Фотографії з місця події, опубліковані в соціальних мережах, показують пошкоджений літак, що лежить на землі неподалік від аеропорту. На місці працюють аварійні служби та слідчі групи, причини аварії з'ясовують.

Штурмовик OA-1K Skyraider II в полях Оклахоми Фото: X (Twitter)

Новий штурмовик в арсеналі ВПС США

OA-1K Skyraider II — це новітній легкий штурмовик, створений (хоча й не без проблем) для виконання місій низької інтенсивності, включно з контртерористичними операціями та боротьбою з повстанськими формуваннями.

Відео дня

Двомісний літак може нести до 2700 кг озброєння та обладнання на восьми підкрилових пілонах, включно з високоточними ракетами й бомбами, а також сенсорними контейнерами. За даними виробника L3Harris, Skyraider II здатний діяти на відстані до 200 миль від бази та перебувати в зоні цілі до шести годин з типовим бойовим навантаженням. Також літак оснащений сучасними засобами зв'язку і передачі даних, що забезпечують канали в межах і поза прямою видимістю (LOS/BLOS).

OA-1K розроблено на базі турбогвинтового літака Air Tractor AT-802, відомого як сільськогосподарський літак для розпилення добрив. Військова версія зберегла хвостове шасі і посилену конструкцію фюзеляжу, що робить її стійкою під час експлуатації на непідготовлених смугах зльоту і посадки. Загалом "спецназ" ВПС США планує закупити 75 літаків OA-1K, перші з яких почали надходити поточного року.

Нагадаємо, у січні на авіабазі Ейлсон, штат Аляска, розбився винищувач F-35A Lightning II Військово-повітряних сил США. Згідно з розсекреченим звітом Тихоокеанських ВПС, ключовою причиною аварії літака стала технічна проблема, викликана наростанням льоду на стійках шасі.

А 30 липня винищувач F-35C, що належить ВМС США, зазнав аварії недалеко від військово-морської авіабази Лемур у центральній Каліфорнії. На опублікованому відео з місця аварії помічено палаючі уламки машини і щільний стовп диму.