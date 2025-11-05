В США неподалік аеропорту розбився транспортний літак: є загиблі (відео)

В американському місті Луїсвілл, штат Кентуккі, неподалік аеропорту розбився транспортний літак UPS MD-11, на борту якого перебували три члени екіпажу.

Падіння літака відбулось незадовго після злету, пише CNN.

Літак розбився о 17:00 за місцевим часом, прямуючи до міжнародного аеропорту імені Даніеля К. Іноує в Гонолулу.

На оприлюднених кадрах з місця падіння повітряного судна видно, як неподалік від злітної смуги міжнародного аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі підіймається величезний стовп чорного диму. Будівлі поза злітною смугою охоплені вогнем.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир повідомив, що щонайменше три людини загинули та ще 11 отримали поранення в результаті аварії вантажного літака.

"Ми вважаємо, що загинули щонайменше три людини. Я думаю, що ця цифра буде зростати. Кожен, хто бачив кадри на відео, знає, наскільки жахливою була ця катастрофа", — сказав Бешир.

Відео дня

Місцева поліція повідомила, що для всіх об'єктів у радіусі 8 кілометрів від аеропорту оголошено режим укриття на місці.

Зазначається, що літак, який зазнав аварії, був побудований 34 роки тому — у 1991 році.

Причини авіатрощі наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в США розбився новітній штурмовик OA-1K Skyraider.

Фокус також писав про те, як у Лондоні вибухнув пасажирський бізнес-джет.