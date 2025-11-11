На границе Грузии и Азербайджана упал турецкий военный самолет (видео)

Самолет оказался турецким. Пилот успел катапультироваться.

Минобороны Турции подтвердило крушение военно‑транспортного самолета C‑130, вылетевшего из Азербайджана, сообщает азербайджанское издание Minval.

Турецкий транспортный самолет рухнул в Грузии

Самолет разбился на территории Грузии. Поисково‑спасательные работы ведутся совместно с грузинскими властями.

Пока о причинах падения самолета ничего неизвестно.

Отмечается, что C‑130, вылетевший из города Гянджа в Азербайджане с бортовым номером TUAF543 исчез с радаров над воздушным пространством Грузии вскоре после взлета.

Большой транспортный самолет разбился в Грузии

Вебсайты отслеживания полетов показывают, что сигнал самолета был потерян вскоре после взлета, в то время как некоторые видеозаписи, распространенные в социальных сетях, показывают момент падения самолета в грузинском регионе Рустави.

Турецкие СМИ сообщают, что официальной информации об экипаже и персонале самолёта пока не поступало, причины авиакатастрофы – неизвестны.

