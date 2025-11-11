На границе Грузии и Азербайджана упал турецкий военный самолет (видео)
Самолет оказался турецким. Пилот успел катапультироваться.
Минобороны Турции подтвердило крушение военно‑транспортного самолета C‑130, вылетевшего из Азербайджана, сообщает азербайджанское издание Minval.
Самолет разбился на территории Грузии. Поисково‑спасательные работы ведутся совместно с грузинскими властями.
Пока о причинах падения самолета ничего неизвестно.
Отмечается, что C‑130, вылетевший из города Гянджа в Азербайджане с бортовым номером TUAF543 исчез с радаров над воздушным пространством Грузии вскоре после взлета.
Вебсайты отслеживания полетов показывают, что сигнал самолета был потерян вскоре после взлета, в то время как некоторые видеозаписи, распространенные в социальных сетях, показывают момент падения самолета в грузинском регионе Рустави.
Турецкие СМИ сообщают, что официальной информации об экипаже и персонале самолёта пока не поступало, причины авиакатастрофы – неизвестны.
Напомним, 26 октября вертолет и истребитель ВМС США потерпели крушение с разницей в полчаса во время отдельных плановых операций над Южно-Китайским морем.
А на прошлой неделе вертолет разбился в Дагестане, рухнув на жилой дом.