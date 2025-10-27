Вертолет и истребитель ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море: Трамп сделал заявление

Вертолет и истребитель ВМС США потерпели крушение с разницей в полчаса во время отдельных плановых операций над Южно-Китайским морем 26 октября. Все члены экипажа благополучно спасены, сообщил Тихоокеанский флот ВМС США.

Военно-морской флот США начал расследование причин обоих инцидентов, произошедших над стратегически важными водами, которые считаются потенциальной точкой глобального конфликта из-за амбиций Китая насчет Тайваня, сообщает CNN.

Вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США на патрулировании в Южно-Китайском море Фото: U.S. Navy Photo

Президент США Дональд Трамп назвал две авиакатастрофы "очень необычными" и высказал предположение о том, что возникли проблемы с топливом во время общения с журналистами на борту Air Force One, следовавшего из Малайзии в Японию 27 октября.

"Они думают, что это может быть плохое топливо. Мы выясним. Нечего скрывать", — сказал Трамп, отвечая на вопрос.

ВМС США сообщили в социальных сетях, что вертолет MH-60R Sea Hawk потерпел крушение около 14:45 по местному времени "во время выполнения штатных операций с авианосца USS Nimitz". Поисково-спасательные бригады спасли трёх членов экипажа, сообщили в ВМС.

Примерно через 30 минут истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение во время выполнения плановых задач и взлетая с авианосца "Нимиц". Оба члена экипажа катапультировались и были благополучно спасены, сообщили в ВМС.

F/A-18 — это как минимум четвертый из истребителей стоимостью 60 миллионов долларов, потерянных ВМС США в этом году.

USS Nimitz, один из крупнейших военных кораблей в мире, является старейшим американским авианосцем, находящимся в строю, и, как ожидается, будет выведен из эксплуатации в следующем году.

На части жизненно важного Южно-Китайского моря, граничащего с Китаем и несколькими странами Юго-Восточной Азии, претендуют несколько правительств, однако Пекин претендует на право собственности практически на весь стратегический водный путь, игнорируя решение международного суда.

За последние два десятилетия Китай укрепил свои территориальные претензии, построив военные объекты на спорных островах и рифах. США заявляют, что притязания Китая и наращивание его военной мощи угрожают свободе судоходства и свободной торговле в этом водном пути.

Вооруженные силы США сохраняют постоянное присутствие в регионе, чтобы противостоять китайским претензиям на суверенитет и оказывать поддержку союзникам и партнерам Вашингтона.

Американские военные в Южно-Китайском море Фото: U.S. Navy Photo

Крушение самолетов произошло во время дипломатического турне Дональда Трампа по странам Азии, где на этой неделе он, как ожидается, встретится с китайским лидером Си Цзиньпином для переговоров, посвященных в первую очередь торговле.

Отношения между двумя странами ухудшились в последние недели после того, как обе страны ввели масштабные меры против друг друга после месяцев относительного спокойствия. Министр финансов Скотт Бессент заявил в воскресенье, что США достигли рамочного торгового соглашения с Китаем, что ослабило напряженность перед долгожданной встречей Трампа и Си.

Напомним, весной 2025 года ВМС США потеряли в Красном море еще два самолета F/A-18: один упал за борт авианосца, а у другого, по-видимому, возникли проблемы с системой посадки. Еще один разбился у берегов Вирджинии во время тренировочного полета в августе.

А в феврале 2025 года авианосец USS Truman столкнулся с торговым судном у берегов Египта. Командир атомохода был отстранен от должности несколько дней спустя.