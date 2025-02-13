Авианосец USS Harry Truman США столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Сообщается, что никто из 5000 моряков на борту атомного авианосца ВМФ США Harry S. Truman не пострадал. О команде второго судна информации нет.

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Американский атомный авианосец USS Harry S. Truman столкнулся с большим торговым судном в районе Порт-Саида, Египет, в Средиземном море. Об этом сообщает ABC news.

Атомный авианосец USS Harry S. Truman возвращался в Красное море

"Авианосец USS Harry S. Truman (CVN 75) класса "Нимиц" столкнулся с торговым судном Besiktas-M около 23:46 по местному времени 12 февраля во время выполнения операций в районе Порт-Саида, Египет, в Средиземном море", — говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

Причины столкновения не называются. Лишь отмечается, что атомный авианосец "Гарри Трумэн" водоизмещением 100 000 тонн и стоимостью в 4,5 миллиарда долларов, столкнулся с торговым судном Besiktas-M водоизмещением 53 000 тонн под флагом Панамы.

Сообщений о пострадавших и затоплении на борту атомного авианосца ВМФ США Harry S. Truman, на борту которого находится экипаж из 5000 моряков, нет. Инцидент расследуется.

Американский атомный авианосец USS Harry S. Truman оснащен двумя ядерными реакторами и четырьмя двигательными установками, а в заявлении Шестого флота говорится о том, что двигательные установки корабля не пострадали и находятся в "безопасном и стабильном состоянии".

Авианосец ВМФ США Harry S. Truman и его ударная группа действовали в Красном море с середины декабря в рамках миссии по отражению атак боевиков-хуситов с территории Йемена на торговые суда, проходящие через этот водный путь.

Ранее на этой неделе атомный авианосец прибыл на военно-морскую базу на Крите, что стало редкой передышкой для ударной группы, которая постоянно ведет операции, хотя темпы операций замедлились после вступления в силу в середине января соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Порт-Саид, Египет, расположен на северной оконечности Суэцкого канала, где он встречается со Средиземным морем. Атомный авианосец возвращался в Красное море. Besiktas-M только что прошел Суэцкий канал и направлялся в черноморский порт Констанца, Румыния.

Последнее известное столкновение между авианосцем ВМФ США и торговым судном произошло 22 июля 2004 года, когда атомный авианосец USS John F. Kennedy (CV-67) столкнулся с небольшим кораблем в Персидском заливе во время ночных вертолетных операций.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Илон Маск, который стремится сократить расходы правительства США, вскоре может обратить внимание и на армию, а именно, на авианосцы, которые очень дорого обходятся.