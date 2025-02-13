Авіаносець USS Harry Truman США зіткнувся з торговим судном у Середземному морі

Повідомляють, що ніхто з 5000 моряків на борту авіаносця не постраждав. Про команду другого судна інформації немає.

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Американський авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з великим торговим судном у районі Порт-Саїда, Єгипет, у Середземному морі. Про це повідомляє ABC news.

Авіаносець USS Harry S. Truman повертався в Червоне море

"Авіаносець USS Harry S. Truman (CVN 75) класу "Німіц" зіткнувся з торговельним судном Besiktas-M приблизно о 23:46 за місцевим часом 12 лютого під час виконання операцій у районі Порт-Саїда, Єгипет, у Середземному морі", — ідеться в заяві Шостого флоту ВМС США.

Причини зіткнення не називаються. Лише зазначається, що авіаносець водотоннажністю 100 000 тонн і вартістю в 4,5 мільярда доларів, зіткнувся з торговим судном Besiktas-M водотоннажністю 53 000 тонн під прапором Панами.

Повідомлень про постраждалих і затоплення на борту авіаносця, на борту якого перебуває екіпаж із 5000 моряків, немає. Інцидент розслідується.

Американський військовий корабель USS Harry S. Truman оснащений двома ядерними реакторами і чотирма руховими установками, а в заяві Шостого флоту йдеться про те, що рухові установки корабля не постраждали і перебувають у "безпечному і стабільному стані".

Авіаносець і його ударна група діяли в Червоному морі з середини грудня в рамках місії з відбиття атак бойовиків-хуситів з території Ємену на торговельні судна, що проходять через цей водний шлях.

Раніше цього тижня авіаносець прибув на військово-морську базу на Криті, що стало рідкісним перепочинком для ударної групи, яка постійно веде операції, хоча темпи операцій сповільнилися після набрання чинності в середині січня угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Порт-Саїд, Єгипет, розташований на північному краю Суецького каналу, де він зустрічається із Середземним морем. Авіаносець повертався в Червоне море. Besiktas-M щойно пройшов Суецький канал і прямував у чорноморський порт Констанца, Румунія.

Останнє відоме зіткнення між авіаносцем і торговим судном сталося 22 липня 2004 року, коли USS John F. Kennedy (CV-67) зіткнувся з невеликим кораблем у Перській затоці під час нічних вертолітних операцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Ілон Маск, який прагне скоротити витрати уряду США, незабаром може звернути увагу і на армію, а саме, на авіаносці, які дуже дорого обходяться.