Утонули в Красном море: США потеряли два истребителя за 10 дней

Оба истребителя свалились за борт при попытке приземлиться на авианосец USS Harry Truman. Пилоты успели катапультироваться, но самолеты стоимостью 60 миллионов долларов каждый, упали в Красное море.

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Об этом пишет NYpost.

Американский истребитель стоимостью 60 миллионов долларов потерпел крушение в Красном море во время неудачной посадки, в результате чего пострадали два пилота. Это уже второй дорогостоящий самолет, который ВМС США потеряли в море менее чем за 10 дней.

Самолет F/A-18 Super Hornet потерпел "неудачу при торможении" при попытке приземлиться на авианосец USS Harry S. Truman в Красном море.

Согласно отчету, два пилота катапультировались из боевого самолета, прежде чем он упал в воду, и были спасены спасательным вертолетом. Им оказали медицинскую помощь, поскольку они получили незначительные травмы.

В сообщении говорится, что Super Hornet остается в Красном море.

Самолеты F/A-18 Super Hornet на палубе авианосца Фото: DVIDS

Только в прошлый понедельник истребитель F/A-18 стоимостью 56 миллионов долларов сошел с авианосца "Трумэн", когда огромный авианосец выполнил маневр уклонения, чтобы избежать огня йеменских хуситов.

Хуситы обстреливали американский авианосец. Однако позднее 6 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что хуситы якобы капитулировали и согласились на прекращение огня в Красном море.

"Они просто не хотят воевать. И мы это отдадим должное, и мы прекратим бомбардировки, и они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово, когда они скажут, что больше не будут взрывать корабли", — заявил Трамп на пресс-конференции.

Авианосец USS Harry S. Truman Фото: U.S. Army

Сделку якобы заключил специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф.

Напомним, в феврале 2025 года авианосец USS Truman столкнулся с торговым судном у берегов Египта. Командир атомохода был отстранен от должности несколько дней спустя.