Потонули в Червоному морі: США втратили два винищувачі за 10 днів
Обидва винищувачі звалилися за борт під час спроби приземлитися на авіаносець USS Harry Truman. Пілоти встигли катапультуватися, але літаки вартістю 60 мільйонів доларів кожен впали в Червоне море.
Про це пише NYpost.
Американський винищувач вартістю 60 мільйонів доларів зазнав аварії в Червоному морі під час невдалої посадки, внаслідок чого постраждали два пілоти. Це вже другий дорогий літак, який ВМС США втратили в морі менш ніж за 10 днів.
Літак F/A-18 Super Hornet зазнав "невдачі під час гальмування" під час спроби приземлитися на авіаносець USS Harry S. Truman у Червоному морі.
Згідно зі звітом, два пілоти катапультувалися з бойового літака, перш ніж він упав у воду, і були врятовані рятувальним вертольотом. Їм надали медичну допомогу, оскільки вони отримали незначні травми.
У повідомленні йдеться, що Super Hornet залишається в Червоному морі.
Тільки минулого понеділка винищувач F/A-18 вартістю 56 мільйонів доларів зійшов з авіаносця "Трумен", коли величезний авіаносець виконав маневр ухилення, щоб уникнути вогню єменських хуситів.
Хусити обстрілювали американський авіаносець. Однак пізніше 6 травня президент США Дональд Трамп повідомив, що хусити нібито капітулювали і погодилися на припинення вогню в Червоному морі.
"Вони просто не хочуть воювати. І ми це віддамо належне, і ми припинимо бомбардування, і вони капітулювали, але, що ще важливіше, ми повіримо їм на слово, коли вони скажуть, що більше не будуть підривати кораблі", — заявив Трамп на прес-конференції.
Угоду нібито уклав спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф.
Нагадаємо, у лютому 2025 року авіаносець USS Truman зіткнувся з торговим судном біля берегів Єгипту. Командира атомохода відсторонили від посади за кілька днів по тому.