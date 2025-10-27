Вертоліт і винищувач ВМС США зазнали аварії в Південно-Китайському морі: Трамп зробив заяву

Вертоліт і винищувач ВМС США зазнали аварії з різницею в пів години під час окремих планових операцій над Південно-Китайським морем 26 жовтня. Усіх членів екіпажу благополучно врятували, повідомив Тихоокеанський флот ВМС США.

Військово-морський флот США розпочав розслідування причин обох інцидентів, що сталися над стратегічно важливими водами, які вважаються потенційною точкою глобального конфлікту через амбіції Китаю щодо Тайваню, повідомляє CNN.

Вертоліт MH-60R Sea Hawk ВМС США на патрулюванні в Південно-Китайському морі Фото: U.S. Navy Photo

Президент США Дональд Трамп назвав дві авіакатастрофи "дуже незвичними" і висловив припущення про те, що виникли проблеми з паливом під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, що прямував із Малайзії до Японії 27 жовтня.

"Вони думають, що це може бути погане паливо. Ми з'ясуємо. Нічого приховувати", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання.

ВМС США повідомили в соціальних мережах, що вертоліт MH-60R Sea Hawk зазнав аварії приблизно о 14:45 за місцевим часом "під час виконання штатних операцій з авіаносця USS Nimitz". Пошуково-рятувальні бригади врятували трьох членів екіпажу, повідомили у ВМС.

Відео дня

Приблизно через 30 хвилин винищувач F/A-18F Super Hornet також зазнав аварії під час виконання планових завдань і злітаючи з авіаносця "Німіц". Обидва члени екіпажу катапультувалися і були благополучно врятовані, повідомили у ВМС.

F/A-18 — це щонайменше четвертий із винищувачів вартістю 60 мільйонів доларів, втрачених ВМС США цього року.

USS Nimitz, один із найбільших військових кораблів у світі, є найстарішим американським авіаносцем, який перебуває в строю, і, як очікують, буде виведений з експлуатації наступного року.

На частини життєво важливого Південно-Китайського моря, що межує з Китаєм і кількома країнами Південно-Східної Азії, претендують кілька урядів, однак Пекін претендує на право власності практично на весь стратегічний водний шлях, ігноруючи рішення міжнародного суду.

За останні два десятиліття Китай зміцнив свої територіальні претензії, побудувавши військові об'єкти на спірних островах і рифах. США заявляють, що домагання Китаю і нарощування його військової потужності загрожують свободі судноплавства і вільній торгівлі в цьому водному шляху.

Збройні сили США зберігають постійну присутність у регіоні, щоб протистояти китайським претензіям на суверенітет і надавати підтримку союзникам і партнерам Вашингтона.

Американські військові в Південно-Китайському морі Фото: U.S. Navy Photo

Катастрофа літаків сталася під час дипломатичного турне Дональда Трампа країнами Азії, де цього тижня він, як очікується, зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном для переговорів, присвячених насамперед торгівлі.

Відносини між двома країнами погіршилися останніми тижнями після того, як обидві країни запровадили масштабні заходи проти одна одної після місяців відносного спокою. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у неділю, що США досягли рамкової торговельної угоди з Китаєм, що послабило напруженість перед довгоочікуваною зустріччю Трампа і Сі.

Нагадаємо, навесні 2025 року ВМС США втратили в Червоному морі ще два літаки F/A-18: один впав за борт авіаносця, а в іншого, очевидно, виникли проблеми із системою приземлення. Ще один розбився біля берегів Вірджинії під час тренувального польоту в серпні.

А в лютому 2025 року авіаносець USS Truman зіткнувся з торговим судном біля берегів Єгипту. Командира атомохода відсторонили від посади за кілька днів по тому.