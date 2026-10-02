Нові деталі катастрофи Мі-8 в РФ: окупанти переплутали власний вертоліт із дроном, — соцмережі

Російська авіація у Воронезькій області знову відзначилася "дружнім вогнем", коли винищувач Су-35 під час полювання на українські дрони міг випадково знищити власний вертоліт Мі-8 разом із екіпажем.

У Воронезькій області Росії 1 жовтня розбився військовий вертоліт Мі-8, унаслідок чого загинули троє членів екіпажу. Спочатку російські джерела повідомляли лише про падіння гелікоптера, однак згодом з’явилася інформація, що його міг помилково збити власний винищувач Су-35 під час відбиття атаки українських безпілотників. Дана інформація поширюється російськими військовими пабліками, однак офіційно Міноборони РФ про це не повідомляло.

Перші повідомлення про падіння Мі-8 з'явилися в четвер, 1 жовтня, однак тоді російська сторона приховувала деталі авіатрощі. Повідомлялось лише, що катастрофа сталася в Аннінському районі Воронезької області. Вертоліт упав у полі приблизно за 80 кілометрів від Воронежа. На борту перебували троє військових — пілот, штурман і бортовий наводчик. Усі вони загинули.

Видео дня

А вже у п'ятницю, 2 жовтня, російські Telegram-канали, пов'язані з військовою авіацією, почали писати, що російський винищувач Су-35 міг відкрити вогонь по власному Мі-8, помилково прийнявши його за український безпілотник.

Зокрема, автор російського Telegram-каналу Fighterbomber, який спеціалізується на темах військової авіації РФ, написав, що причина авіатрощі нібито є "класичною" і пов'язана не з технічними можливостями сучасної авіації, а з людським фактором.

"Вчора ми втратили ще один Мі-8 разом з екіпажем. Причину я називати не буду. Причина класична, яку людство навряд чи коли-небудь переможе, незважаючи на ШІ, роботів, нейромережі, "свої-чужі" та інші дива науки й техніки. Які всі пасують перед їх величностями — дебілами. Земля небом загиблим воїнам", — написав Fighterbomber.

Таким чином, автор допису не підтвердив, що вертоліт був збитий російським винищувачем або засобами ППО, але натякнув на причину, яку пов'язує з людським фактором.

Fighterbomber повідомив про втрату російського Мі-8 Фото: Скриншот

А ось український Telegram-канал Еxilenova+, посилаючись на ворожі ресурси, написав, що росіяни виводили гелікоптер з майданчика в бік, звідки летіли ударні дрони Сил оборони. Однак втекти ворожому Мі-8 не вдалося: борт збив винищувач Су-35 російської протиповітряної оборони, прийнявши його за український безпілотник.

Пост про те, що російський Су-35 міг збити власний Мі-8 у Воронезькій області Фото: Скриншот

Водночас важливо зазначити, що російське Міноборони офіційно не підтвердило цю версію.

Що відбувалося в небі над Воронезькою областю

Атака безпілотників на регіон справді відбулася в ніч проти 2 жовтня. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що ввечері 1 жовтня та вночі 2 жовтня російська ППО нібито виявила та знищила 62 безпілотники над двома міськими округами та шістьма районами області. За його словами, попередньо постраждалих і руйнувань не було.

Саме на тлі цієї атаки з'явилася версія про можливе ураження російського Мі-8 власним винищувачем.

Що відомо про випадки "дружнього вогню" у РФ

Падіння російського Мі-8 у Воронезькій області стало не першим випадком, коли російські сили могли уразити власну авіацію. Подібні інциденти фіксували й раніше, зокрема після українських ударів по російських військових об'єктах та окупованому Криму.

Наприклад, у квітні 2024 року британська військова розвідка повідомляла про ймовірне збиття російського Су-27 власною ППО над окупованим Кримом. За даними британської сторони, після українських ударів по Севастополю та Чорноморському флоту 24 березня російські засоби ППО в регіоні могли перейти в стан підвищеної готовності. Через це вони, ймовірно, діяли в умовах більшої напруги.

Британська розвідка тоді припускала, що такі випадки можуть бути пов'язані з недостатньою ситуаційною обізнаністю та координацією між різними підрозділами російських сил. Водночас вона не стверджувала, що кожен подібний інцидент має одну й ту саму причину.

Подібні повідомлення з'являлися і щодо інших російських літаків. Наприклад, у січні 2024 року російські військові блогери припускали, що Іл-22 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли постраждати від власного вогню, однак ці твердження не були офіційно підтверджені російською владою.

Нагадаємо, в Росії повідомляли про аварію військового літака в Амурській області, де загинули шестеро людей. Літак розбився вночі поблизу села Красноярово, а російські джерела називали попередньою причиною катастрофи вибух палива на борту.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у результаті катастрофи турецького літака C-130 у Грузії загинули військові. Літак розбився за 5 км від державного кордону з Азербайджаном.