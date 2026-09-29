Літак ЗС РФ розбився в Амурській області: що відомо (відео)

Повідомляється, що загинули шестеро членів екіпажу. Судячи з опублікованого відео, літак розбився вночі.

Аварія сталася в районі села Красноярово. Загалом на борту перебувало сім осіб. Шестеро членів екіпажу загинули, одну особу госпіталізували з пораненнями. Літак належить авіагрупі "Українка", повідомляє Telegram-канал Baza.

Попередньою причиною катастрофи військового літака в Амурській області став вибух палива на борту. Відомо, що такі літаки зазвичай використовують для перевезення делегацій та особливого складу. Хто був на борту – невідомо. Також точно невідомо, скільки людей летіло. Різні російські джерела називають різну кількість: від семи до дев'яти.

Також існують розбіжності щодо того, який саме літак зазнав аварії, деякі російські ЗМІ заявляють, що це Ту-95 МС — стратегічний турбогвинтовий бомбардувальник-ракетоносець, який є носієм крилатих ракет великої дальності (Х-55, Х-101).

Видео дня

Ту-95 МС Фото: з відкритих джерел

Ось село Красноярово, де розбився Ту-154, на карті

Раніше Фокус повідомляв про те, як у результаті катастрофи турецького літака C-130 у Грузії загинули військові. Літак розбився за 5 км від державного кордону з Азербайджаном.

Згодом стало відомо, що в Греції розбився винищувач F-4 Phantom. На авіашоу Athens Flying Week 2026 розбився винищувач, який виконував демонстраційний політ, але врізався в землю й вибухнув. Нагадаємо,