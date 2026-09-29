Самолет ВС РФ разбился в Амурской области: что известно (видео)

Сообщается, что погибли шесть членов экипажа. Судя по опубликованному видео, самолет разбился ночью.

Крушение произошло в районе села Красноярово. Всего на борту находились семь человек. Шесть членов экипажа погибли, одного человека госпитализировали с ранениями. Самолет принадлежит авиагруппе "Украинка", сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительной причиной крушения военного борта в Амурской области стал взрыв топлива в самолете. Известно, что такие самолеты обычно используют для перевозки делегаций и особого состава. Кто был на борту – неизвестно. Также точно неизвестно, сколько человек летело. Разные российские источники называют разное количество: от семи до девяти.

Также есть разногласия по поводу того, какой именно самолет разбился, некоторые росСМИ заявляют, что это Ту-95 МС — стратегический турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец, который является носителем крылатых ракет большой дальности (Х-55, Х-101).

Видео дня

Ту-95 МС Фото: из открытых источников

Тут село Красноярово, где разбился Ту-154 на карте

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