Столб дыма и огня во время авиашоу: в Греции разбился истребитель F-4 Phantom (видео)

5 сентября в Греции на авиашоу Athens Flying Week 2026 разбился истребитель F-4 Phantom, выполнявший демонстрационный полёт, сообщили местные СМИ. Самолёт врезался в землю и взорвался. В сети появилось видео, на котором запечатлены последние секунды полёта самолёта и момент катастрофы. Что произошло на греческом авиашоу и что известно о Phantom?

Авиакатастрофа с участием истребителя F-4 Phantom произошла около 15:00 5 сентября, говорится в материале СМИ Newsit. На шестисекундной записи, сделанной посетителем авиашоу AFW-2026, видно, как самолет мчится низко над землей, снижается вплоть до деревьев, а затем над аэродромом поднимается облако огня и дыма. Слышны шокированные возгласы зрителей, но не видно, чтобы были пострадавшие, поскольку взрыв произошёл на расстоянии в сотню метров от толпы. В первые минуты после катастрофы не было известно, успели ли катапультироваться два пилота, но перед взрывом парашютов не заметили. Издание Protothema сообщило, что пилоты были найдены мертвыми и что министр обороны Никос Дендиас срочно вернулся в Афины.

Відео дня

Греческие СМИ сообщили, что самолёт именно выполнял сольную программу и находился в небе в одиночку. Инцидент произошел в первые две минуты полета: истребитель летел низко над землей, вероятно, хотел выполнить разворот, но упал "носом" вниз и взорвался. Место падения — за пределами взлетно-посадочной полосы в афинском районе Танагры, и при этом мог пострадать местный завод или склад пищевой компании. Через несколько минут огонь перекинулся на лесную территорию, а на место происшествия прибыли пожарные машины, врачи и даже два специализированных вертолета для тушения пожара. Также уточняется, что авиашоу было приостановлено и что среди зрителей пострадавших нет (по предварительным данным).

Авиакатастрофа с истребителем — подробности крушения F-4 Phantom в Греции

Уточняется, что самолёт летел на высоте 90 со скоростью 500, а затем внезапно упал, развалился на две части и загорелся. На одном из видео видно, что на аэродроме находилась группа военных греческой армии, которые стали свидетелями катастрофы.

"F-4 Phantom взлетел с взлетно-посадочной полосы и примерно 2 минуты летел по запланированному курсу, поворачивая направо. Через некоторое время, во время второго маневра, самолет потерял высоту и упал на землю за пределами взлетно-посадочной полосы", — говорится в материале.

Авиакатастрофа с участием истребителя — репортаж о крушении F-4 Phantom в Греции 5 сентября

F-4 Phantom — это истребитель ВМС США, который совершил первый полёт в 1958 году, но до сих пор находится на вооружении армий мира. Самолет F-4 Phantom имеет длину 19 м, размах крыльев 11 м, летает со скоростью 2370 км/ч и может работать на высоте 18 км. Ориентировочная стоимость старого американского истребителя — около 2,4 млн долл. По состоянию на апрель 2024 года Греция имела 33 модернизированных F-4E PI2000 Phantom II и планировала списать их вместе с F-16 и Mirage 2000-5. Согласно данным аналитиков, Афины вместо этого планировали получить от Вашингтона более новые истребители F-35, но не хотели отдавать старые самолеты Украине.

Отметим, что Фокус писал о других авиакатастрофах с участием истребителей, произошедших в мире. Один из инцидентов произошел в Италии в 2023 году: самолет Pony 4 Frecce Tricolori упал во время тренировочного полета и взорвался. В результате авиакатастрофы погибла пятилетняя девочка, которая случайно проезжала вместе с родителями мимо аэродрома.

Напоминаем, что в августе 2026 года СМИ сообщили об авиакатастрофе с вертолетом Black Hawk, который разбился посреди леса в Кентукки.