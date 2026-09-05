Стовп диму та вогню під час авіашоу: у Греції розбився винищувач F-4 Phantom (відео)

5 вересня у Греції на авіашоу Athens Flying Week 2026 розбився винищувач F-4 Phantom, який виконував демонстраційний політ, повідомили місцеві медіа. Літак врізався в землю та вибухнув. У мережі з'явилось відео, на якому зафіксували останні секунди польоту літака та момент катастрофи. Що сталось на грецькому авіашоу та що відомо про Phantom?

Авіакатастрофа з винищувачем F-4 Phantom сталась близько 15:00 5 вересня, ідеться у матеріалі медіа Newsit. На шестисекундному записі, зробленому відвідувачем авіашоу AFW-2026, бачимо, як літак несеться низько над землею, знижується аж до дерев, а потім над летовищем здіймається хмара вогню та диму. Чути шоковані вигуки глядачів, але не помітно, що були постраждалі, оскільки вибухнуло на відстані в сотню метрів від натовпу. У перші хвилини після катастрофи не було відомо, чи встигли катапультуватись двоє пілотів, але перед вибухом не помітили парашутів. Медіа Protothema написало, що пілотів знайшли мертвими й що міністр оборони Нікос Дендіас терміново повернувся до Афін.

Відео дня

Грецькі медіа розповіли, що літак саме виконував одиночну програму та один перебував у небі. Інцидент стався у перші дві хвилини польоту: винищувач летів низько над землею, ймовірно, хотів виконати розворот, але упав "носом" униз та вибухнув. Місце падіння — за межами літної смуги в афінському районі Танагри, і при цьому міг постраждати місцевий завод чи склад харчової компанії. Через кілька хвилин вогонь перекинувся на лісову територію, а на місце подій прибули пожежні машини, лікарі й навіть два спеціалізовані вертольоти для гасіння пожежі. Також уточнюється, що авіашоу зупинили й що серед глядачів постраждалих немає (за попередніми даними).

Авіакатастрофа з винищувачем — деталі падіння F-4 Phantom в Греції

Уточнюється, що літак йшов на висоті 90 зі швидкістю 500, а потім раптом упав, розвалився на дві частини та загорівся. На одному з відео бачимо, що на летовищі перебувала група військових грецької армії, які стали свідками катастрофи.

"F-4 Phantom злетів зі злітно-посадкової смуги та приблизно 2 хвилини рухався за запланованим курсом, повертаючи праворуч. Через деякий час, під час другого маневру, літак втратив висоту та упав на землю за межами злітно-посадкової смуги", — ідеться у матеріалі.

Авіакатастрофа з винищувачем — репортаж про падіння F-4 Phantom в Греції 5 вересня

F-4 Phantom — це винищувач ВМС США, який здійснив перший політ у 1958 році, але і досі перебуває на озброєнні армій світу. Літак F-4 Phantom має довжину 19 м, розмах крил 11 м, летить зі швидкістю 2370 км/год та може працювати на висоті 18 км. Орієнтовна вартість старого американського винищувача — близько 2,4 млн дол. Станом на квітень 2024 року Греція мала 33 модернізованих F-4E PI2000 Phantom II і планувала їх списати разом з F-16 та Mirage 2000-5. Згідно з даними аналітиків, Афіни натомість планували отримати від Вашингтона новіші винищувачі F-35, але не хотіли віддавати старі літаки Україні.

Зазначимо, Фокус писав про інші авіакатастрофи з винищувачами, які ставались у світі. Один з інцидентів стався в Італії у 2023 році: Pony 4 Frecce Tricolori упав під час тренувального польоту та вибухнув. Внаслідок авіакатастрофи загинула п'ятирічна дівчинка, яка випадково проїжджала разом з батьками повз летовище.

Нагадуємо, у серпні 2026 року медіа розповіли про авіакатастрофу з гелікоптером Black Hawk, який розбився посеред лісу у Кентуккі.