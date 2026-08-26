У США внаслідок "авіаційної пригоди" розбився військовий гелікоптер Black Hawk (фото)

У вівторок, 25 серпня, у передгірській місцевості Колорадо у США сталася авіакатастрофа за участі військового повітряного судна. Гелікоптер Black Hawk армії США впав та розбився посеред лісу.

На борту гелікоптера перебувало четверо людей, повідомили місцеві правоохоронці, проте інформації про постраждалих чи жертв не надходило. Про інцидент розповіло видання CBS News.

Зазначається, що Black Hawk належить 160-му авіаційному полку спеціальних операцій армії США, який базується у Форт-Кемпбеллі (штат Кентуккі). Двоє представників армії підтвердили інформацію про інцидент та повідомили CBS News, що за попередніми даними, постраждалих немає.

На борту Black Hawk, який розбився у Колорадо, перебувало четверо людей Фото: CBS News

Представник з військового командування назвав цей інцидент "авіаційною пригодою", яка сталася під час навчальних польотів. Проте наразі триває розслідування обставин аварії, тож інформація може змінитися.

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"Командування серйозно ставиться до всіх інцидентів під час навчань та безпеки нашого персоналу. Оскільки наразі триває розслідування з питань безпеки, ми не можемо надати додаткових коментарів чи інформації", — повідомили у підрозділі.

Гелікоптер належав 160-му авіаційному полку спеціальних операцій армії США Фото: CBS News

Як пише місцеве медіа Denver 7 з посиланням на владу, небезпеки для навколишньої громади немає, а також не було витоків палива чи пожеж, пов'язаних з інцидентом.

Нагадаємо, у червні видання CNN повідомляло, що у США розбився унікальний бомбардувальник B-52H Stratofortress.

Також видання Daily Mail розповідало про падіння приватного літака Cessna Citation у США, на борту якого перебувала зірка перегонів NASCAR.