В США в результате "авиационного происшествия" разбился военный вертолет Black Hawk (фото)

Во вторник, 25 августа, в предгорной местности штата Колорадо в США произошла авиакатастрофа с участием военного воздушного судна. Вертолет Black Hawk армии США упал и разбился посреди леса.

На борту вертолета находились четыре человека, сообщили местные правоохранительные органы, однако информации о пострадавших или жертвах не поступало. Об инциденте сообщило издание CBS News.

Отмечается, что вертолет Black Hawk принадлежит 160-му авиационному полку специальных операций армии США, базирующемуся в Форт-Кэмпбелле (штат Кентукки). Два представителя армии подтвердили информацию об инциденте и сообщили CBS News, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

На борту вертолета Black Hawk, разбившегося в Колорадо, находились четыре человека Фото: CBS News

Представитель военного командования назвал этот инцидент "авиационным происшествием", произошедшим во время учебных полетов. Однако в настоящее время ведется расследование обстоятельств аварии, поэтому информация может измениться.

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"Командование серьезно относится ко всем инцидентам, происходящим во время учений, а также к безопасности нашего персонала. Поскольку в настоящее время ведется расследование по вопросам безопасности, мы не можем предоставить дополнительных комментариев или информации", — сообщили в подразделении.

Вертолет принадлежал 160-му авиационному полку специальных операций армии США Фото: CBS News

Как сообщает местное СМИ Denver 7 со ссылкой на власти, опасности для окружающего населения нет, а также не было утечек топлива или пожаров, связанных с инцидентом.

Напомним, что в июне CNN сообщало о крушении в США уникального бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Кроме того, издание Daily Mail сообщало о крушении частного самолета Cessna Citation в США, на борту которого находилась звезда гонок NASCAR.