Выжженная земля: в США разбился уникальный бомбардировщик B-52 ВВС США (видео)

Легендарный стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress разбился на авиабазе Эдвардс возле Лос-Анджелеса. Причины крушения неизвестны.

Сообщается, что авария произошла сразу после взлета B-52 около 11.20 утра, пишет CNN.

"На аэродроме Эдвардс разбился бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США. На место происшествия немедленно прибыли аварийные службы, ситуация продолжается", — сказано в сообщении.

Пока неясно, есть ли пострадавшие и погибшие. CNN обратилось к администрации базы за дополнительной информацией. Экипаж B-52 обычно состоит из пяти человек.

Авиабаза Эдвардс находится примерно в 160 км к северу от Лос-Анджелеса.

Бомбардировщик B-52 – сколько стоит и сколько их у США

Бомбардировщик B-52 Stratofortress — это дальний бомбардировщик, впервые представленный в 1950-х годах, который до сих пор остается центральной частью военно-воздушных сил США. Созданный компанией Boeing, этот самолет способен нести как обычное, так и ядерное оружие на большие расстояния и использовался в конфликтах от Вьетнама до операций в иранской войне.

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На вооружении США их около 70 штук. В активном боевом составе — 58 самолетов.

Сейчас США реализуют масштабную программу замены двигателей (программа CERP). Новые двигатели Rolls-Royce F130 и обновление электроники обойдутся бюджету примерно в 11 миллиардов долларов на весь флот. После этого самолет получит индекс B-52J.

В-52 — очень дорогой в обслуживании самолет из-за возраста. Один час полета обходится примерно в 70 000 — 88 000 долларов. На каждый час в воздухе требуется много часов наземного технического обслуживания. Стоимость В-52 примерно 84 миллиона долларов.

Новые бомбардировщики не производятся с 1962 года. Те, что есть, ВВС США планируют использовать минимум до 2050 года.

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