В России разбился бомбардировщик Ту-22М3: такие атакуют Украину (видео)

Известно, что стратегический бомбардировщик из числа тех, которые атакуют Украину, упал в Иркутской области.

Российские паблики показали видео озера с красным буйком и пикирующий в лес самолет. Выжил ли экипаж – неизвестно. Фокус выяснил, что произошло.

В ролике видно, как Ту-22М3 падает за деревьями, а через какое-то время раздается взрыв и в небо поднимается столб черного дыма.

РосСМИ заявляют, что бомбардировщик базировался на военном аэродроме "Белая", который был одной из целей спецоперации "Паутина" в июне прошлого года

Военный аэродром расположен примерно в 30 км от места крушения Упал самолет в районе Свирска, на берегу Ангары.

Якобы, по словам очевидцев, экипаж успел спастись – они видели в небе парашюты. На борту находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

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Предварительная причина крушения Ту-22М3 в Иркутской области — отказ двигателей.

В Минобороны РФ подтвердили, что самолет разбился при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета, а экипаж катапультировался. На земле разрушений, по данным ведомства, нет.

Ту-22М3 с ракетой под крылом Фото: Википедия

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Самолет может нести ядерное оружие. Журналист Денис Казанский отметил, что такие сверхзвуковые бомбардировщики в России больше не делают, так что новость "отличная".

Напомним, ранее Фокус писал о российских бомбардировщиках Ту-22М и о том, как Россия перемещала их из Сибири ближе к границам Украины.

С Ту-22М оккупанты запускали крылатые ракеты типа Х-22. И представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснял, что это нестандартная ситуация.