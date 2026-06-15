У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3: саме такі літаки атакують Україну (відео)
Відомо, що стратегічний бомбардувальник із числа тих, що атакують Україну, впав в Іркутській області.
Російські пабліки опублікували відео озера з червоним буєм та літака, що пікірує в ліс. Чи вижив екіпаж — невідомо. Фокус з’ясував, що сталося.
На відео видно, як Ту-22М3 падає за деревами, а через деякий час лунає вибух і в небо здіймається стовп чорного диму.
Російські ЗМІ заявляють, що бомбардувальник базувався на військовому аеродромі "Біла", який був однією з цілей спецоперації "Павутина" у червні минулого року
Військовий аеродром розташований приблизно за 30 км від місця аварії. Літак впав у районі Свірська, на березі Ангари.
Як стверджують очевидці, екіпаж нібито встиг врятуватися — вони бачили в небі парашути. На борту перебували командир корабля, його помічник, штурман-навігатор та штурман-оператор.
Попередня причина аварії літака Ту-22М3 в Іркутській області — відмова двигунів.
У Міноборони РФ підтвердили, що літак розбився під час заходу на посадку в ході планового навчально-тренувального польоту, а екіпаж катапультувався. На землі, за даними відомства, руйнувань немає.
Ту-22М3 — далекомагістральний надзвуковий ракетоносій-бомбардувальник. Літак може нести ядерну зброю. Журналіст Денис Казанський зазначив, що такі надзвукові бомбардувальники в Росії більше не виробляють, тож новина "чудова".
Нагадаємо, раніше "Фокус" писав про російські бомбардувальники Ту-22М та про те, як Росія переміщувала їх із Сибіру ближче до кордонів України.
З Ту-22М окупанти запускали крилаті ракети типу Х-22. А представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що це нестандартна ситуація.