У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3: саме такі літаки атакують Україну (відео)

Відомо, що стратегічний бомбардувальник із числа тих, що атакують Україну, впав в Іркутській області.

Російські пабліки опублікували відео озера з червоним буєм та літака, що пікірує в ліс. Чи вижив екіпаж — невідомо. Фокус з’ясував, що сталося.

На відео видно, як Ту-22М3 падає за деревами, а через деякий час лунає вибух і в небо здіймається стовп чорного диму.

Російські ЗМІ заявляють, що бомбардувальник базувався на військовому аеродромі "Біла", який був однією з цілей спецоперації "Павутина" у червні минулого року

Військовий аеродром розташований приблизно за 30 км від місця аварії. Літак впав у районі Свірська, на березі Ангари.

Як стверджують очевидці, екіпаж нібито встиг врятуватися — вони бачили в небі парашути. На борту перебували командир корабля, його помічник, штурман-навігатор та штурман-оператор.

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Попередня причина аварії літака Ту-22М3 в Іркутській області — відмова двигунів.

У Міноборони РФ підтвердили, що літак розбився під час заходу на посадку в ході планового навчально-тренувального польоту, а екіпаж катапультувався. На землі, за даними відомства, руйнувань немає.

Ту-22М3 з ракетою під крилом Фото: Вікіпедія

Ту-22М3 — далекомагістральний надзвуковий ракетоносій-бомбардувальник. Літак може нести ядерну зброю. Журналіст Денис Казанський зазначив, що такі надзвукові бомбардувальники в Росії більше не виробляють, тож новина "чудова".

Нагадаємо, раніше "Фокус" писав про російські бомбардувальники Ту-22М та про те, як Росія переміщувала їх із Сибіру ближче до кордонів України.

З Ту-22М окупанти запускали крилаті ракети типу Х-22. А представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що це нестандартна ситуація.