"Нечастый гость": в МВД рассказали о странности в Черном море, которая является сигналом "не для нас"

Ночью на 3 августа среди прочего Украину атаковала крылатая ракета типа Х-22 из черноморской акватории. Ее запустили со стратегического бомбардировщика Ту-22м3, и это — "нестандартная ситуация", как пояснил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Об угрозе пусков Х-22 с Ту-22м3, который фиксировали в акватории Черного моря, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

3 августа представитель ВМС прокомментировал первое появление этого бомбардировщика после длительной паузы в эфире телемарафона.

"Стратегическая авиация здесь не часто чего-то. Я даже сейчас не готов вспомнить, когда мы в последний раз здесь их видели. Это были тогда носители "Кинжалов". И в основном это были такие сигналы даже не для нас — для тех единиц и событий, которые происходили в Средиземноморье. Поэтому то присутствие, которое сейчас было озвучено по "тушкам" — это пока немножко нестандартная ситуация такая", — отметил он.

По словам Плетенчука, возможны как административные действия, так и разведка таким образом, не исключена и "тренировка банальная". Сейчас ситуацию анализируют.

В целом ВМС фиксируют высокую активность российской авиации над Черным морем — за сутки происходят десятки вылетов самолетов, вертолетов и различных дронов. Что касается наименований БПЛА, это от "самых старых и не самых лучших" образцов до самых новых.

"То же самое касается авиации. Мы здесь видели раньше даже применение так называемого самолета пятого поколения Су-57 (я не говорю о сегодня, а вообще), это и старенькие самолеты типа Бе-12, Бе-200", — проинформировал спикер.

Он пояснил, что каждая единица имеет свои функции и выполняет собственную задачу. Некоторые из них применяются для ведения разведки, другие — для патрулирования или противодронной борьбы, последнюю задачу чаще всего выполняют вертолеты. Также ВС РФ бьют по Украине из тактической авиации, но стратегическая, как заметил Плетенчук, здесь "нечастый гость".

Напомним, всего ночью на 3 августа ВС РФ выпустили по Украине 76 дронов, по одной ракете "Искандер-М" и Х-22, а также пять ракет С-300/С-400. В Николаеве были разрушены три частных дома, зафиксировали последствия атаки и в Харьковской области.

Фокус передавал, что после удара по Николаеву в области исчез свет. В ГСЧС публиковали фото пожаров, которые вспыхнули в городе.