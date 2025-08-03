"Нечастий гість": у МВС розповіли про дивину у Чорному морі, яка є сигналом "не для нас"

Вночі на 3 серпня серед іншого Україну атакувала крилата ракета типу Х-22 з чорноморської акваторії. Її запустили зі стратегічного бомбардувальника Ту-22м3, і це — «нестандартна ситуація», як пояснив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Про загрозу пусків Х-22 з Ту-22м3, який фіксували в акваторії Чорного моря, повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

3 серпня представник ВМС прокоментував першу появу цього бомбардувальника після тривалої паузи в ефірі телемарафону.

"Стратегічна авіація тут не часто чогось. Я навіть зараз не готовий пригадати, коли ми востаннє тут їх бачили. Це були тоді носії "Кинджалів". І здебільшого це були такі сигнали навіть не для нас — для тих одиниць і подій, які відбувалися у Середземномор’ї. Тому та присутність, яка зараз була озвучена щодо "тушок" — це наразі трошки нестандартна ситуація така", — зауважив він.

Зі слів Плетенчука, можливі як адміністраційні дії, так і розвідка у такий спосіб, не виключене й "тренування банальне". Наразі ситуацію аналізують.

Загалом ВМС фіксують високу активність російської авіації над Чорним морем — за добу відбуваються десятки вильотів літаків, гелікоптерів і різноманітних дронів. Що стосується найменувань БПЛА, це від "найстаріших і не найкращих" зразків до найновіших.

"Те саме стосується авіації. Ми тут бачили раніше навіть застосування так званого літака п’ятого покоління Су-57 (я не кажу про сьогодні, а взагалі), це й старенькі літаки типу Бе-12, Бе-200", — проінформував речник.

Він пояснив, що кожна одиниця має свої функції й виконує власне завдання. Деякі з них застосовують для ведення розвідки, інші — для патрулювання або протидронової боротьби, останню задачу найчастіше виконують гелікоптери. Також ЗС РФ б’ють по Україні з тактичної авіації, але стратегічна, як зауважив Плетенчук, тут "нечастий гість".

Нагадаємо, загалом вночі на 3 серпня ЗС РФ випустили по Україні 76 дронів, по одній ракеті "Іскандер-М" і Х-22, а також п’ять ракет С-300/С-400. У Миколаєві були зруйновані три приватні будинки, зафіксували наслідки атаки й на Харківщині.

Фокус передавав, що після удару по Миколаєву в області зникло світло. У ДСНС публікували фото пожеж, які спалахнули у місті.