Випалена земля: у США розбився унікальний бомбардувальник B-52 ВПС США (відео)

Легендарний стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress розбився на авіабазі Едвардс поблизу Лос-Анджелеса. Причини аварії невідомі.

Як повідомляє CNN, аварія сталася одразу після зльоту літака B-52 близько 11:20 ранку.

"На аеродромі Едвардс розбився бомбардувальник B-52 Stratofortress ВПС США. На місце події негайно прибули аварійні служби, ситуація триває", — йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, чи є постраждалі та загиблі. CNN звернулося до адміністрації бази за додатковою інформацією. Екіпаж B-52 зазвичай складається з п’яти осіб.

Авіабаза Едвардс розташована приблизно за 160 км на північ від Лос-Анджелеса.

Бомбардувальник B-52 – скільки він коштує і скільки їх у США

Бомбардувальник B-52 Stratofortress — це далекобійний бомбардувальник, вперше представлений у 1950-х роках, який досі залишається основною складовою військово-повітряних сил США. Створений компанією Boeing, цей літак здатний нести як звичайну, так і ядерну зброю на великі відстані і використовувався в конфліктах від В'єтнаму до операцій в іранській війні.

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На озброєнні США їх близько 70 одиниць. В активному бойовому складі — 58 літаків.

Наразі США реалізують масштабну програму заміни двигунів (програма CERP). Нові двигуни Rolls-Royce F130 та оновлення електроніки обійдуться бюджету приблизно в 11 мільярдів доларів на весь флот. Після цього літак отримає індекс B-52J.

В-52 — літак, який через свій вік вимагає дуже високих витрат на обслуговування. Одна година польоту обходиться приблизно в 70 000 — 88 000 доларів. На кожну годину польоту припадає багато годин наземного технічного обслуговування. Вартість В-52 становить приблизно 84 мільйони доларів.

Нові бомбардувальники не випускаються з 1962 року. Ті, що є, ВПС США планують використовувати щонайменше до 2050 року.

Нагадаємо, сьогодні в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, один із тих, що атакують Україну.

З Ту-22М окупанти запускали крилаті ракети типу Х-22. А представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснював, що це нестандартна ситуація.