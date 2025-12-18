В США разбился частный самолет, погиб звезда гонок NASCAR (видео)

Частный самолет, принадлежавший гонщику NASCAR Грегу Биффлу, разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы в Северной Каролине. Погиб и сам Биффл и все, кто были на борту.

Самолет Cessna Citation разбился утром 18 декабря в региональном аэропорту Стейтсвилла, сообщает Daily Mail.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что на борту самолета, когда он рухнул на землю, находились шесть человек.

В качестве владельца самолета указана компания GB Aviation Leasing LLC, зарегистрированная на имя Биффла.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что самолет Cessna C550 разбился при попытке посадки.

Предварительные данные отслеживания полета показывают, что самолет вылетел из регионального аэропорта Стейтсвилл, расположенного примерно в 45 милях к северу от Шарлотт, около 10 утра. Он направлялся в Сарасоту, штат Флорида.

Самолет пролетел около 8 км, после чего повернул обратно к аэропорту по неизвестной причине.

Погода была дождливой, но ничего серьезного. Следователи пока не сообщили, способствовали ли эти погодные условия аварии.

Согласно данным FlightAware, самолет ни разу не поднимался выше 600 метров, а очевидцы в расположенном неподалеку гольф-клубе Lakewood отметили, что перед падением он летел "слишком низко".

Региональный аэропорт Стейтсвилла находится в собственности города, и, согласно информации на его веб-сайте, он предоставляет услуги компаниям из списка Fortune 500 и нескольким командам NASCAR.

В этом аэропорту нет диспетчерской вышки, поэтому пилоты должны самостоятельно сообщать о своем местоположении, используя общую радиочастоту.

В ходе короткой пресс-конференции в 12:30 официальные лица заявили, что аэропорт закрыт и расследование продолжается.

Грег Биффл погиб в авиакатастрофе Фото: Скриншот

Известный гонщик NASCAR Грег Биффл уже переживал ранее неприятный инцидент в марте 2011 года во время посадки в аэропорту штата Кентукки.

У его самолета отказала правая основная стойка шасси, и его крыло ударилось о взлетно-посадочную полосу, когда пилоты Биффла пытались приземлиться в аэропорту Блю Грасс в Лексингтоне.

Тогда никто не пострадал.

Грег Биффл, начавший свою успешную карьеру в NASCAR в 1995 году, считал себя частично отошедшим от дел, поскольку время от времени все еще участвовал в гонках.

