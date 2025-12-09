В Ивановской области упал Ан-22 РФ: все члены экипажа погибли, — детали

В Ивановской области Российской Федерации разбился грузовой самолет Ан-22, который принадлежал Министерству обороны РФ. Все члены экипажа погибли.

Авиакатастрофа Ан-22 произошла в Фурмановском районе Ивановской области, сообщило росСМИ "Рен ТВ" и канале "Раньше всех". На борту находились семь членов экипажа — все погибли. Причина падения военного самолета РФ пока не известны.

Впоследствии росСМИ уточнили, где именно произошла авиакатастрофа — возле Уводского водохранилища. Представители оперативных служб сообщили, что Ан-22 проводил "плановый облет" после ремонта. Спасатели уже нашли обломки воздушного судна: их заметили в воде.

Уводское водохранилище — объект в Ивановской области, расположенный к северо-востоку от Москвы (в 200 км).

Падение Ан-22 РФ — где расположено место падения, Уводское водохранилище Фото: Google Maps

Согласно данным росСМИ Mash, экипаж Ан-22 последний раз выходил на связь в 11 часов 9 декабря (по времени Москвы). Хотя ТАСС сообщило о гибели экипажа, поиски все же продолжаются, указано в заметке. Российские журналисты напомнили, что полтора года назад в этом же районе упал еще один самолет: разбился Ил-76 с 15 россиянами на борту (восемь членов экипажа и 15 пассажиров).

Медиа не уточнили, с какого аэродрома поднялся Ан-22: рядом — военный аэродром "Иваново-Северный", или "Иваново-Южный". Или же речь идет об АО "308-й авиационный ремонтный завод", который занимается ремонтом этого типа самолетов.

Падение Ан-22 — детали

Ан-22 "Антей" — военно-транспортный самолет, созданный в 60-х годах прошлого века в Авиационном научно-техническом комплексе им. Антонова. Воздушное судно изготавливали на Ташкентском авиазаводе: построили 68 ед. Кроме экипажа из восьми человек, Ан-22 может перевозить почти 300 солдат, а общая грузоподъемность — 60 тонн. В июле 2024 года на портале The War Zone сообщили, что Минобороны РФ использовало 2-3 Ан-22, а другие хранились как источник запчастей.

Отметим, в июне 2024 года Фокус писал о том, что Минобороны РФ решило окончательно отказаться от Ан-22. Российский генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов объяснил, что причина такого решения — устаревшие турбовинтовые двигатели, которые уже не производятся.

Между тем последние публичные упоминания об этих самолетах писали в июле 2022 года. На портале Defense Express сообщили, что борта Ан-22 с номерами RF-09309 и RA-09341 сели на аэродроме Мачулище в Беларуси.

