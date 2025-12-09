У Іванівській області упав Ан-22 РФ: усі члени екіпажу загинули, — деталі

У Іванівській області Російської Федерації розбився вантажний літак Ан-22, який належав Міністерству оборони РФ. Усі члени екіпажу загинули.

Авіакатастрофа Ан-22 сталась у Фурманівському районі Іванівської області, повідомило росЗМІ "Рен ТВ" і каналі "Раньше всех". На борту перебували семеро членів екіпажу — усі загинули. Причина падіння військового літака РФ поки не відомі.

Згодом росЗМІ уточнили, де саме відбулась авіакатастрофа — біля Уводського водосховища. Представники оперативних служб повідомили, що Ан-22 проводив "плановий обліт" після ремонту. Рятувальники вже відшукали уламки повітряного судна: їх помітили у воді.

Уводське водосховище — об'єкт у Іванівській області, розташований на північний схід від Москви (за 200 км).

Падіння Ан-22 РФ - де розташовано місце падіння, Уводське водосховище Фото: Google Maps

Згідно з даними росЗМІ Mash, екіпаж Ан-22 востаннє виходив на зв'язок об 11 год 9 грудня (за часом Москви). Хоч ТАСС повідомило про загибель екіпажу, пошуки все ж продовжуються, вказано у дописі. Російські журналісти нагадали, що півтора року тому у цьому ж районі упав ще один літак: розбився Іл-76 з 15 росіянами на борту (вісім членів екіпажу та 15 пасажирів).

