У Росії впав бойовий винищувач: екіпаж не вижив, — росЗМІ

У Росії в республіці Карелія впав російський воєнний літак. Аварія трапилася неподалік аеропорта міста Петрозаводськ.

Літак впав у лісі, на місце їдуть екстрені служби. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Наразі немає чіткого розуміння щодо типу літака. Канал Shot повідомляє, що катастрофи зазнав Су-27.

У той же час канал "112" пише про падіння літака Су-30. Також вони повідомляють, що обидва пілоти загинули.

Telegram-канал Baza також підтверджує загибель обоx пілотів. При цьому тут тип літака не вказується.

Державні ЗМІ РФ станом на зараз не коментували трагедію, як і Міністерство оборони РФ.

За даними Вікіпедії, з 2013-го року на аеродромі "Бесовець" (назва аеродрому в Петрозаводську) базується 159-й гвардійський винищувальний авіаційний полк. У 2016-му році він був оснащений винищувачами Су-35С. Також він бере участь у війні проти України.

Відео дня

Нагадаємо, що у жовтні у Росії розбився літак Ан-2. Тоді загинула одна людина, це був пілот.

Фокус повідомляв, що у липні у Росії на території Нижньогородської області розбився винищувач Су-27.

Також 24 липня в Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Рейс виконував літак, випущений ще 1976 року, що авіаексперти пояснили тим, що новіших літаків у Росії немає.