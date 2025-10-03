У Росії розбився літак Ан-2, є жертви

Літак Ан-2 розбився в Красноярському краї РФ 3 жовтня. Повідомляють щонайменше про одного загиблого.

Він звалився за 40 км від селища Танзибей Єрмаковського району, недалеко від однієї з військових частин, повідомляє "Лентач".

За попередніми, внаслідок аварії є жертви, пише "112". Точна кількість невідома, але російські пабліки називають від однієї до двох осіб.

Telegram-канал SHOT стверджує, що загинула одна людина, це був пілот. Загалом на момент аварії на борту перебували два члени екіпажу.

Відомо, що "кукурузник", який належить ТОВ "Борус", летів із села Верхньоусинське в Шушенське сусіднього району. Він упав у важкодоступному районі, куди вирушили рятувальні служби.

Що стало причиною падіння літака, встановлює слідство.

Ан-2 — це радянський легкий багатоцільовий біплан, відомий під прізвиськами "Кукурузник" і "Аннушка". Він призначений для широкого кола завдань, включно з перевезенням пасажирів і вантажів на місцевих лініях, сільськогосподарськими роботами, спортивними та ознайомчими польотами, парашутними стрибками, геологорозвідкою та аерофотозйомкою.

Літак вирізняється здатністю сідати і злітати з непідготовлених майданчиків і є найбільшим одномоторним біпланом у світі.

Раніше повідомлялося, що в липні в РФ розбився винищувач Су-27. Це сталося на території Ниженьогородської області. Обидва пілоти встигли катапультуватися.

1 липня повідомлялося, що українські дрони під час атаки на аеродром "Малинівка" в РФ уразили 5 російських винищувачів.