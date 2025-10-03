В России разбился самолет Ан-2, есть жертвы

Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае РФ 3 октября. Сообщается минимум об одном погибшем.

Он рухнул в 40 км от поселка Танзыбей Ермаковского района, недалеко от одной из воинских частей, сообщает "Лентач".

По предварительным, в результате крушения есть жертвы, пишет "112". Точное количество неизвестно, но российские паблики называют от одного до двух человек.

Telegram-канал SHOT утверждает, что погиб один человек, это был пилот. Всего на момент аварии на борту находились два члена экипажа.

Известно, что "кукурузник", принадлежащий ООО "Борус", летел из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района. Он упал в труднодоступном районе, куда отправились спасательные службы.

Что стало причиной падения самолета, устанавливает следствие.

Ан-2 – это советский легкий многоцелевой биплан, известный под прозвищами "Кукурузник" и "Аннушка". Он предназначен для широкого круга задач, включая перевозку пассажиров и грузов на местных линиях, сельскохозяйственные работы, спортивные и ознакомительные полеты, парашютные прыжки, геологоразведку и аэрофотосъемку.

Самолет отличается способностью садиться и взлетать с неподготовленных площадок и является самым большим одномоторным бипланом в мире.

Ранее сообщалось, что в июле в РФ разбился истребитель Су-27. Это произошло на территории Нижегородской области. Оба пилота успели катапультироваться.

1 июля сообщалось, что украинские дроны во время атаки на аэродром "Малиновка" в РФ поразили 5 российских истребителей