В России упал боевой истребитель: экипаж не выжил, — росСМИ

В России в республике Карелия упал российский военный самолет. Авария случилась неподалеку от аэропорта города Петрозаводск.

Самолет упал в лесу, на место едут экстренные службы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Пока нет четкого понимания относительно типа самолета. Канал Shot сообщает, что катастрофу потерпел Су-27.

В то же время канал"112" пишет о падении самолета Су-30. Также они сообщают, что оба пилота погибли.

Telegram-канал Baza также подтверждает гибель обоих пилотов. При этом здесь тип самолета не указывается.

Государственные СМИ РФ по состоянию на сейчас не комментировали трагедию, как и Министерство обороны РФ.

По данным Википедии, с 2013-го года на аэродроме "Бесовец" (название аэродрома в Петрозаводске) базируется 159-й гвардейский истребительный авиационный полк. В 2016-м году он был оснащен истребителями Су-35С. Также он участвует в войне против Украины.

Напомним, что в октябре в России разбился самолет Ан-2. Тогда погиб один человек, это был пилот.

Фокус сообщал, что в июле в России на территории Нижегородской области разбился истребитель Су-27.

Также 24 июля в России разбился пассажирский самолет Ан-24. Рейс выполнял самолет, выпущенный еще в 1976 году, что авиаэксперты объяснили тем, что более новых самолетов в России нет.