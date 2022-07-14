Призначений для перевезення важкого обладнання: у Білорусь прибув російський Ан-22 "Антей"

В експлуатації знаходиться всього 4 такі літаки — це найбільший у світі турбогвинтовий борт.

До білоруського міста Мачулищі прибув літак Ан-22 "Антей". Після цього на аеродромі зникло світло. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у телеграмі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Ан-22 "Антей" із бортовим номером RF-09309 вночі 13 липня прибув на військовий аеродром у Мачулищах. Це найбільший турбогвинтовий транспортний літак у світі. Він призначений для перевезення на великі відстані важкого та великогабаритного озброєння, військової техніки та військ. В експлуатації знаходиться всього 4 такі літаки.

Також за даними аналітиків, на аеродромі спостерігаються проблеми з електрикою та світлотехнічним обладнанням на злітно-посадковій смузі. Вірогідність вильоту вночі літака далекої радіолокаційної розвідки А-50 дуже низька.

Уже вдень об 11:00 з аеродрому в Мачулищах злетів А-50 із курсом на південний захід. Також об 11:00 злетів винищувач у напрямку на південь.

[ + – ] Зліт А-50 з аеродрому

Нагадаємо, за словами Подоляка, РФ хоче утилізувати армію Білорусі в Україні, щоб прибрати Лукашенка. Раніше в Білорусі анонсували старт командно-штабних навчань біля українських кордонів.