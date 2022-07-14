Предназначен для перевозки тяжелого оборудования: в Беларусь прибыл российский Ан-22 "Антей"

В эксплуатации находится всего 4 таких самолета — это крупнейший в мире турбовинтовой борт.

В беларусский город Мачулищи прибыл самолет Ан-22 "Антей". После этого на аэродроме пропал свет. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Телеграме.

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Ан-22 "Антей" с бортовым номером RF-09309 ночью 13 июля прибыл на военный аэродром в Мачулищах. Это самый большой турбовинтовой транспортный самолет в мире. Он предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск. В эксплуатации находится всего 4 таким самолетов.

Также по данным аналитиков, на аэродроме наблюдаются проблемы с электричеством и светотехническим оборудованием на взлетно-посадочной полосе. Вероятность вылета ночью самолета дальней радиолокационной разведки А-50 очень низкая.

Уже днем в 11:00 с аэродрома в Мачулищах взлетел А-50 с курсом на юго-запад. Также в 11:00 взлетел истребитель по направлению на юг.

[ + – ] Взлет А-50 из аэродрома

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