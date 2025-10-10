Знищення МіГ-31: росіяни пояснили, чому упав літак за 30 мільйонів доларів, — соцмережі

Пілоти винищувача-перехоплювача МіГ-31 Збройних сил Російської Федерації не змогли сісти, бо сталась поломка, з якою можна влаштувати катастрофу при спробі приземлення. Через це екіпаж відвів літак у безпечне місце та вистрибнув, а за мить російська авіація втратила ще один літак, виробництво якого не можуть відновити.

ЗС РФ позбулись літака, але пілоти врятовані, хоч і отримали травми, написав у Telegram-каналі Fighterbomber авіаційний штурман-росіянин Ілля Туманов. У дописі, який з'явився вдень 10 жовтня, штурман озвучив версію поломки МіГ-31, про яку промовчало Міноборони РФ.

Росіянин написав, що літак за 30 млн дол. упав через поломку лівої основної стійки шасі. З його слів, якщо з'являється вказана проблема, то пілотам заборонено приземлятись. Коли екіпаж побачив негаразди з МіГ-31, то вирішив катапультуватись, ідеться у дописі Fighterbomber. Туманов також звинуватив росЗМІ, які "накидали спецефектів" на інцидент у повітрі, та запевнив, що не сталось нічого надзвичайного.

Літак МіГ-31 - росіянин про причини авіакатастрофи у Липецькій області 9-10 жовтня Фото: Скриншот

Міноборони РФ зігнорували втрату літака МіГ-31: про це ні слова не сказано у Telegram-каналі відомства. Втім, є офіційна лаконічна інформація, яку поширило росЗМІ "РИА Новости". Єдине, що сказали: літак упав, ймовірно, під час планового тренувального польоту, а не під час бойового відпрацювання по українцях.

Літак МіГ-31 — деталі авіакатастрофи у РФ

Зазначимо, в ніч з 9 на 10 жовтня стало відомо про катастрофу літака МіГ-31. РосЗМІ заявили, що інцидент стався у Чаплигінському районі Липецької області РФ під час тренувально-навчального польоту. З'ясувалось, що пілоти катапультувались: їх відшукали та відправили до лікарні. Найближчий військовий аеродром — "Липецьк-2" чи "Дягілєво". Відстань до України, яку саме обстрілювали росіяни, — близько 450 км.

Літак МіГ-31 - можливий регіон падіння у Липецькій області 9-10 жовтня Фото: DeepState

Втрати МіГ-31 ЗС РФ

Протягом російської-української війни ЗС РФ втратили близько семи винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, свідчать дані проєкту ORYX та інформація у медіа. Причини втрат — через аварії та дії екіпажу (п'ять інцидентів), а два літаки РФ могли отримати пошкодження у квітні 2024 року під час спецоперації Сил оборони на аеродромі "Бельбек" в Криму. Міг-31 після модифікації отримали можливість запускати аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", повідомило українське командування.

У червні 2025 року на порталі Defense Express пояснили, чому для РФ втрати МіГ-31 є критичними. Аналітики повідомили, що ідеться про старий літак радянського виробництва. На сьогодні промисловість РФ не може виготовити новий такі бомбардувальники, щоб поповнити втрати авіапарку з, орієнтовно, сотні літаків. Якщо вказані МіГи потребують ремонту [ймовірно, навіть стійки шасі — ред.], то росіяни канібалізують інші машини, які вже не здатні літати.

Нагадуємо, у вересні західні медіа повідомили про літак МіГ-31 ЗС РФ, які порушив повітряний простір над Естонією.