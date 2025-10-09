Носій "Кинджалів": у Росії розбився МіГ-31, — Міноборони РФ

У Росії потрапив в аварію радянський надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Аварія військового літака трапилася у Липецькій області Росії. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на заяву Міністерства оборони Росії увечері 9 жовтня.

Як стверджує вороже відомство, екіпаж винищувача встиг катапультуватися. Також у Міноборони РФ додали, що "загрози життю льотчиків немає".

За інформацією російського медіа Mash, аварія трапилася, коли літак виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту. Екіпаж нібито намагався відвести винищувач якомога далі від житлових будинків і катапультувався "в останню мить".

"Під час заходу на посадку у нього відмовила система випуску шасі. Пілот і штурман оперативно відвели машину від житлових будинків і катапультувалися в останній момент — їх вже знайшли", — пише видання.

Медіа стверджує, що члени екіпажу зазнали травм через "пізню евакуацію". Зараз їх доставлено до лікарні.

Сам МіГ-31, зазначає медіа, рухнув у Чаплигінському районі Липецької області РФ. Внаслідок падіння на місці здійнялася пожежа, однак її на момент публікації вже встигли ліквідувати. Про стан винищувача після аварії наразі не повідомляється.

Варто зазначити, що МіГ-31 є носіями ракет типу "Кинджал", якими Росія регулярно атакує українські міста. Так, 5 жовтня РФ здійснила атаку "Кинджалами" на Львів, внаслідок чого у місті здійнялася пожежа.

Нагадаємо, 2 жовтня видання Financial Times повідомило, що росіяни навчилися обходити американську протиповітряну оборону Patriot: модернізували "Кинджали" та "Іскандери".