Носитель "Кинжалов": в России разбился МиГ-31, — Минобороны РФ

В России попал в аварию советский сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия, который является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Авария военного самолета произошла в Липецкой области России. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны России вечером 9 октября.

Как утверждает вражеское ведомство, экипаж истребителя успел катапультироваться. Также в Минобороны РФ добавили, что "угрозы жизни летчиков нет".

По информации российского медиа Mash, авария случилась, когда самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж якобы пытался отвести истребитель как можно дальше от жилых домов и катапультировался "в последний момент".

"Во время захода на посадку у него отказала система выпуска шасси. Пилот и штурман оперативно отвели машину от жилых домов и катапультировались в последний момент — их уже нашли", — пишет издание.

Медиа утверждает, что члены экипажа получили травмы из-за "поздней эвакуации". Сейчас они доставлены в больницу.

Сам МиГ-31, отмечает медиа, рухнул в Чаплыгинском районе Липецкой области РФ. В результате падения на месте поднялся пожар, однако его на момент публикации уже успели ликвидировать. О состоянии истребителя после аварии пока не сообщается.

Стоит отметить, что МиГ-31 являются носителями ракет типа "Кинжал", которыми Россия регулярно атакует украинские города. Так, 5 октября РФ осуществила атаку "Кинжалами" на Львов, в результате чего в городе поднялся пожар.

Напомним, 2 октября издание Financial Times сообщило, что россияне научились обходить американскую противовоздушную оборону Patriot: модернизировали "Кинжалы" и "Искандеры".