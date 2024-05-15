На аеродромі "Бельбек" у Криму могли постраждати носії "Кинджалів", — експерт (відео)

За словами Богдана Долінце, на території, що постраждала від вибухів, могли перебувати не тільки ворожі літаки, які атакують мирні міста, а й склади з боєприпасами.

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У ніч на 15 травня на території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміли вибухи. Сталося це в районі аеродрому "Бельбек", який росіяни використовують у терористичних цілях. Детальніше про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу "Київ.24".

За його словами, під ударом у ніч на середу могли опинитися ворожі літаки, які є носіями аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Росія їх застосовує час від часу для атак по мирних містах України.

"Це літаки, які були готові до бойового чергування. Тобто, крім самих літаків, на борту могли бути вже встановлені авіабомби або навіть ракети "Кинджал", якщо ми говоримо про "МіГ-31К", — каже Богдан Долінце.

Другий фактор, який варто враховувати після атаки по аеродрому "Бельбек" у захопленому Криму, стосується озброєння противника, яке могло там зберігатися. Йдеться про склади з боєприпасами, а саме ракети типу "повітря-повітря". Також противник міг там тримати керовані авіабомби типу "повітря-земля". Як приклад авіаційний експерт навів КАБ-500 і КАБ-1500.

"Якщо говорити про цей аеродром, то там на застосуваннi були саме КАБ-500. Крім того, ці літаки часто використовуються для запусків ракет типу Х-29 або Х-59. Теоретично ці види озброєння також могли бути безпосередньо на зберіганні і могли потрапити під удар", — підсумував Богдан Долінце.

Нагадаємо, 15 травня повідомлялося, що в мережі показали наслідки удару по аеродрому "Бельбек" на території Криму. Українські ракети могли уразити комплекси протиповітряної оборони, які розташовані недалеко від Севастополя. Також так звані російські "військкори" поскаржилися на повне знищення на аеродромі одного МіГ-31.