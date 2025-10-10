Уничтожение МиГ-31: россияне объяснили, почему упал самолет за 30 миллионов долларов, — соцсети

Пилоты истребителя-перехватчика МиГ-31 Вооруженных сил Российской Федерации не смогли сесть, потому что произошла поломка, с которой можно устроить катастрофу при попытке приземления. Поэтому экипаж отвел самолет в безопасное место и выпрыгнул, а через мгновение российская авиация потеряла еще один самолет, производство которого не могут восстановить.

ВС РФ лишились самолета, но пилоты спасены, хотя и получили травмы, написал в Telegram-канале Fighterbomber авиационный штурман-россиянин Илья Туманов. В заметке, которая появилась днем 10 октября, штурман озвучил версию поломки МиГ-31, о которой умолчало Минобороны РФ.

Россиянин написал, что самолет за 30 млн долл. упал из-за поломки левой основной стойки шасси. По его словам, если появляется указанная проблема, то пилотам запрещено приземляться. Когда экипаж увидел проблемы с МиГ-31, то решил катапультироваться, говорится в заметке Fighterbomber. Туманов также обвинил росСМИ, которые "набросали спецэффектов" на инцидент в воздухе, и заверил, что не произошло ничего чрезвычайного.

Самолет МиГ-31 — россиянин о причинах авиакатастрофы в Липецкой области 9-10 октября Фото: Скриншот

Минобороны РФ проигнорировали потерю самолета МиГ-31: об этом ни слова не сказано в Telegram-канале ведомства. Впрочем, есть официальная лаконичная информация, которую распространило росСМИ "РИА Новости". Единственное, что сказали: самолет упал, вероятно, во время планового тренировочного полета, а не во время боевой отработки по украинцам.

Самолет МиГ-31 — детали авиакатастрофы в РФ

Отметим, в ночь с 9 на 10 октября стало известно о крушении самолета МиГ-31. РосСМИ заявили, что инцидент произошел в Чаплыгинском районе Липецкой области РФ во время тренировочно-учебного полета. Выяснилось, что пилоты катапультировались: их нашли и отправили в больницу. Ближайший военный аэродром — "Липецк-2" или "Дягилево". Расстояние до Украины, которую в тот момент обстреливали россияне, — около 450 км.

Самолет МиГ-31 — возможный регион падения в Липецкой области 9-10 октября Фото: DeepState

Потери МиГ-31 ВС РФ

В течение российско-украинской войны ВС РФ потеряли около семи истребителей-перехватчиков МиГ-31, свидетельствуют данные проекта ORYX и информация в СМИ. Причины потерь — из-за аварий и действий экипажа (пять инцидентов), а два самолета РФ могли получить повреждения в апреле 2024 года во время спецоперации Сил обороны на аэродроме "Бельбек" в Крыму. МиГ-31 после модификации получили возможность запускать аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", сообщило украинское командование.

В июне 2025 года на портале Defense Express объяснили, почему для РФ потери МиГ-31 являются критическими. Аналитики сообщили, что речь идет о старом самолете советского производства. На сегодня промышленность РФ не может изготовить новый такие бомбардировщики, чтобы пополнить потери авиапарка из, ориентировочно, сотни самолетов. Если указанные МиГи требуют ремонта [вероятно, даже стойки шасси — ред.], то россияне каннибализируют другие машины, которые уже не способны летать.

Напоминаем, в сентябре западные медиа сообщили о самолете МиГ-31 ВС РФ, которые нарушил воздушное пространство над Эстонией.