Загадочная авария самолета в США вызвала массовую отмену полетов Airbus — названа теория, почему это произошло

Авария самолета Airbus компании JetBlue, внезапно случившаяся в октябре в США, когда борт внезапно потерял высоту на тысячи фунтов, привела к прекращению полетов тысяч самолетов. Загадочный случай породил интересные теории.

Инцидент произошел 30 октября, когда самолет Airbus летел из Канкуна, что в Мексике, в Ньюарк (Нью-Джерси) и внезапно потерпел сбой, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 пассажиров. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации, самолет приземлился около 14:19 часов по восточному времени в Тампе, штат Флорида, не добравшись до пункта назначения. JetBlue взамен сообщила, что самолет потерпел снижение высоты.

Борт сняли с эксплуатации для проверки, а тогда авиакомпания объявила о полном расследовании инцидента. Оно завершилось лишь недавно: Airbus приостановил полеты по меньшей мере 6000 пассажирских самолетов A320.

Відео дня

"Анализ недавнего события, связанного с самолетом семейства A320, показал, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для функционирования систем управления полетом", — заявила компания.

Самолет A320 компании Airbus

Это заставило осуществить быстрое обновление программного обеспечения на более 6000 самолетах, пишет издание.

Теория относительно загадочной аварии самолета Airbus

Специалист по космосу и радиации из Университета Суррея в Великобритании Клав Дайер высказал другое мнение. По его словам, внезапный сбой стоит связывать с космической радиацией — высокоэнергетическими частицами, которые движутся со скоростью, приближенной к скорости света, от далекой звезды. Или же солнечная радиация — энергия от Солнца, которая достигает Земли в виде световых волн.

"Космические лучи" могут взаимодействовать с современной микроэлектроникой и изменять состояние схемы. Они могут вызвать простое переворачивание бита, например, с 0 на 1 или с 1 на 0, что приводит к искажению информации и неисправностям", — пояснил Дайер.

Эти лучи, как добавил эксперт, способны даже вывести из строя оборудование, когда генуют ток в электрическом устройстве. Это в свою очередь может привести к сожжению устройства.

По словам эксперта, космические лучи выводили самолеты в прошлом. Однако на протяжении последних 20 лет производители "стали самодовольными", поскольку подобных "солнечных аномалий" не случалось.

Подобные сбои считаются редкими, пояснил Клав Дайер.

Напомним, 20 октября издание South China Morning Post сообщило об аварии Boeing 747 в Гонконге, во время которой борт столкнулся с автомобилем и сбросил его в воду.

Также пассажир рассказал, как получил необычное письмо от экипажа самолета.