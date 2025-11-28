Пассажир получил необычное письмо от экипажа самолета: что стало причиной (фото)

Американец Адам возвращался самолетом из Денвера после смерти близкого родственника. Когда он сел в самолет, то получил неожиданное послание на открытке от экипажа самолета, что поразило как мужчину, так и пользователей сети.

Сам житель США был растроган таким жестом и удивился тому, что экипаж знал о его потере. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным — набрало 23 тысячи реакций и десятки комментариев. Сам путешественник объяснил обстоятельства, которые привели к тому, что он получил открытку от команды самолета.

"Я неожиданно потерял своего тестя сегодня в 01:30. Находясь в Денвере по рабочим делам, я срочно должен был лететь домой, чтобы быть рядом с женой и тремя маленькими сыновьями. Когда я позвонил в службу бронирования, то попал к агенту по имени Бренда. Излишне говорить, что именно благодаря ей я уже сейчас лечу домой", — пишет мужчина, добавив, что получил слова соболезнования от агента компании относительно его потери.

Пока он с тревогой ждал посадки, его неожиданно пересадили в лучший класс, а на сиденье ждала записка с соболезнованиями от наземной команды. После приземления он получил рукописное письмо от бортпроводника Ксавьера.

Записка от компании Delta Фото: Reddit

Когда он открыл открытку, то заметил следующий текст: "Адам, твоя семья Delta искренне сочувствует тебе в связи с потерей ~ Команда DEN".

В более длинном рукописном письме от бортпроводника было указано: "Адам, от себя и всего экипажа этого рейса мы хотим выразить самые искренние соболезнования в связи с потерей твоего близкого человека. Молюсь, чтобы в это время траура Бог дал тебе сил пережить эти дни. Мы думаем о тебе и молимся за тебя. С уважением, DEN-DTW #2787 — Ксавьер".

Письмо от бортпроводников Фото: Reddit

"Хочу выразить искреннюю благодарность и признательность всей команде Delta. Спасибо вам, кто неутомимо работает круглосуточно. Вы замечательные и делаете Delta замечательной. Вы смягчили этот долгий ужасный перелет. Пусть Бог благословит каждого из вас. Спасибо, что остаетесь прекрасными людьми в этом мире. Вы будете иметь мою лояльность на всю жизнь", — ответил в посте мужчина на обращение компании Delta.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному сообщению, масса пользователей посочувствовали потере героя истории. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Это было человечно и душевно";

"Компания показывает, что люди для нее — все. А это дорогого стоит";

"Это — лучшее, что имела и сделала компания-перевозчик";

"Теперь понимаю, почему Delta несмотря на критику часто оказывается в новостях как компания с человечным сервисом".

