Пасажир отримав незвичний лист від екіпажу літака: що стало причиною (фото)

Американець Адам повертався літаком з Денвера після смерті близького родича. Коли він сів у літак, то отримав неочікуване послання на листівці від екіпажу літака, що вразило як чоловіка, так і користувачів мережі.

Сам мешканець США був розчулений таким жестом і здивувався тому, що екіпаж знав про його втрату. Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним — набрало 23 тисячі реакцій та десятки коментарів. Сам мандрівник пояснив обставини, що призвели до того, що він отримав листівку від команди літака.

"Я несподівано втратив свого тестя сьогодні о 01:30. Перебуваючи у Денвері у робочих справах, я терміново мав летіти додому, щоб бути поруч із дружиною та трьома малими синами. Коли я зателефонував до служби бронювання, то потрапив до агентки, на ім'я Бренда. Зайве казати, що саме завдяки їй я вже зараз лечу додому", — пише чоловік, додавши, що отримав слова співчуття від агентки компанії щодо його втрати.

Поки він з тривогою чекав посадки, його несподівано пересадили в кращий клас, а на сидінні чекала записка зі співчуттям від наземної команди. Після приземлення він отримав рукописного листа від бортпровідника Ксав’єра.

Записка від компанії Delta Фото: Reddit

Коли він відкрив листівку, то помітив наступний текст: "Адаме, твоя родина Delta щиро співчуває тобі у зв’язку з втратою ~ Команда DEN".

У довшому рукописному листі від бортпровідника було зазначено: "Адаме, від себе та всього екіпажу цього рейсу ми хочемо висловити найщиріші співчуття у зв’язку з втратою твоєї близької людини. Молюся, щоб у цей час жалоби Бог дав тобі сил пережити ці дні. Ми думаємо про тебе й молимося за тебе. З повагою, DEN–DTW #2787 – Ксав’єр".

Лист від бортпровідників Фото: Reddit

"Хочу висловити щиру подяку й вдячність усій команді Delta. Дякую вам, хто невтомно працює цілодобово. Ви чудові й робите Delta чудовою. Ви пом’якшили цей довгий жахливий переліт. Нехай Бог благословить кожного з вас. Дякую, що залишаєтесь прекрасними людьми в цьому світі. Ви матимете мою лояльність на все життя", — відповів у пості чоловік на звернення компанії Delta.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного повідомлення, маса користувачів поспівчували втраті героя історії. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Це було людяно та душевно";

"Компанія показує, що люди для неї — все. А це дорогого вартує";

"Це — найкраще, що мала і зробила компанія-перевізник";

"Тепер розумію, чому Delta попри критику часто опиняється в новинах як компанія з людяним сервісом".

