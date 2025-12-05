Загадкова аварія літака у США спричинила масову відміну польотів Airbus — названо теорію, чому це сталося

Аварія літака Airbus компанії JetBlue, що раптово трапилася у жовтні у США, коли борт раптово втратив висоту на тисячі фунтів, призвела до припинення польотів тисяч літаків. Загадковий випадок породив цікаві теорії.

Інцидент стався 30 жовтня, коли літак Airbus летів з Канкуна, що у Мексиці, до Ньюарка (Нью-Джерсі) і раптов зазнав збою, внаслідок чого постраждали щонайменше 15 пасажирів. Про це пише Daily Mail.

Як розповіли у Федеральному управлінні цивільної авіації, літак приземлився близько 14:19 години за східним часом у Тампі, штат Флорида, не діставшись до пункту призначення. JetBlue натомість повідомила, що літак зазнав зниження висоти.

Борт зняли з експлуатації для перевірки, а тоді авіакомпанія оголосила про повне розслідування інциденту. Воно завершилося лише нещодавно: Airbus призупинив польоти щонайменше 6000 пасажирських літаків A320.

"Аналіз нещодавньої події, пов’язаної з літаком сімейства A320, показав, що інтенсивне сонячне випромінювання може пошкодити дані, критично важливі для функціонування систем керування польотом", — заявила компанія.

Це змусило здійснити швидке оновлення програмного забезпечення на понад 6000 літаках, пише видання.

Теорія щодо загадкової аварії літака Airbus

Фахівець з космосу та радіації з Університету Суррея у Великобританії Клав Даєр висловив іншу думку. За його словами, раптовий збій варто пов'язувати з космічною радіацією — високоенергетичними частинками, які рухаються зі швидкістю, наближеною до швидкості світла, від далекої зірки. Або ж сонячна радіація — енергія від Сонця, яка досягає Землі у вигляді світлових хвиль.

"Космічні промені" можуть взаємодіяти з сучасною мікроелектронікою і змінювати стан схеми. Вони можуть викликати просте перевертання біта, наприклад, з 0 на 1 або з 1 на 0, що призводить до викривлення інформації і несправностей", — пояснив Даєр.

Ці промені, як додав експерт, здатні навіть вивести з ладу обладнання, коли геренують струм в електричному пристрої. Це своєю чергою може призвести до спалення пристрою.

За словами експерта, космічні промені виводили літаки в минулому. Однак упродовж останніх 20 років виробники "стали самовдоволеними", оскільки подібних "сонячних аномалій" не траплялося.

Подібні збої вважаються рідкісними, пояснив Клав Даєр.

