У США розбився приватний літак, загинув зірка перегонів NASCAR (відео)

Приватний літак, що належав гонщику NASCAR Грегу Біффлу, розбився недалеко від злітно-посадкової смуги в Північній Кароліні. Загинув і сам Біффл, і всі, хто були на борту.

Літак Cessna Citation розбився вранці 18 грудня в регіональному аеропорту Стейтсвілла, повідомляє Daily Mail.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що на борту літака, коли він звалився на землю, перебувало шестеро осіб.

Як власника літака вказано компанію GB Aviation Leasing LLC, зареєстровану на ім'я Біффла.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що літак Cessna C550 розбився під час спроби посадки.

Попередні дані відстеження польоту показують, що літак вилетів із регіонального аеропорту Стейтсвілл, розташованого приблизно за 45 миль на північ від Шарлотт, близько 10 ранку. Він прямував до Сарасоти, штат Флорида.

Літак пролетів близько 8 км, після чого повернув назад до аеропорту з невідомої причини.

Погода була дощовою, але нічого серйозного. Слідчі поки що не повідомили, чи сприяли ці погодні умови аварії.

Згідно з даними FlightAware, літак жодного разу не піднімався вище за 600 метрів, а очевидці в розташованому неподалік гольф-клубі Lakewood зазначили, що перед падінням він летів "занадто низько".

Регіональний аеропорт Стейтсвілла перебуває у власності міста, і, згідно з інформацією на його вебсайті, він надає послуги компаніям зі списку Fortune 500 і кільком командам NASCAR.

У цьому аеропорту немає диспетчерської вишки, тому пілоти повинні самостійно повідомляти про своє місцезнаходження, використовуючи загальну радіочастоту.

Під час короткої пресконференції о 12:30 офіційні особи заявили, що аеропорт закритий і розслідування триває.

Грег Біффл загинув в авіакатастрофі Фото: Скриншот

Відомий гонщик NASCAR Грег Біффл уже переживав раніше неприємний інцидент у березні 2011 року під час посадки в аеропорту штату Кентуккі.

У його літака відмовила права основна стійка шасі, і його крило вдарилося об злітно-посадкову смугу, коли пілоти Біффа намагалися приземлитися в аеропорту Блю Грасс у Лексінгтоні.

Тоді ніхто не постраждав.

Грег Біффл, який розпочав свою успішну кар'єру в NASCAR 1995 року, вважав, що частково відійшов від справ, оскільки час від часу все ще брав участь у перегонах.

