Дроны массированно атакуют Самарскую область РФ: сообщается о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ (фото, видео)

Ранним утром 30 октября в городе Новокуйбышевске Самарской области России прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. В сети пишут о массированной атаке дронов на регион.

По предварительным данным, беспилотники нанесли удар по промышленной зоне Новокуйбышевска, где после ударов вспыхнул пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода компании "Роснефть". Об этом сообщили OSINT-каналы.

На кадрах, которые распространяют в сети очевидцы, виден густой чёрный дым, который начал подниматься над городом после ударов БПЛА. Также на видео видно, как над Новокуйбышевском пролетают дроны, что свидетельствует о том, что атака по состоянию на утро продолжалась.

Пожар в Новокуйбышевске после атаки дронов 30 октября

Аналитики сообщают, что целью атаки БПЛА, вероятно, и был крупный НПЗ, который якобы загорелся после ударов. Однако на момент публикации официальных подтверждений этих данных не было.

Видео дня

По информации российских Telegram-каналов, воздушная тревога в Самарской области была объявлена около 03:00. "Росавиация" также предупреждала о введении плана "Ковёр" в аэропорту Самары в связи с угрозой со стороны беспилотников.

В пабликах Новокуйбышевска также писали о перебоях с электричеством во время обстрела.

Что известно о Новокуйбышевском НПЗ

Новокуйбишевский НПЗ — крупное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли РФ, которое считается одним из ключевых нефтеперерабатывающих объектов "Роснефти" в Поволжье. Мощности завода составляют около 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие производит не менее 20–30 видов нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины и дизельное топливо, битумы, кокс и мазут. Ранее завод уже неоднократно подвергался атакам беспилотников.

Напомним, в ночь на 30 октября дроны также нанесли удар по крупному предприятию в Брянской области, которое производит консервы для российской армии.

Кроме того, 29 октября дроны атаковали химическое предприятие ВПК РФ в Стерлитамаке.