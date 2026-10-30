Дрони масовано атакують Самарську область РФ: повідомляють про пожежу на Новокуйбишевському НПЗ (фото, відео)

Під ранок 30 жовтня у місті Новокуйбишевськ Самарської області Росії пролунала серія вибухів, після чого спалахнула пожежа. У мережі пишуть про масовану атаку дронів на регіон.

За попередньою інформацією, безпілотники уразили промислову зону Новокуйбишевська, де після ударів спалахнула пожежа у районі місцевого нафтопереробного заводу компанії "Роснєфть". Про це повідомили OSINT-канали.

На кадрах, які поширюють у мережі очевидці, видно густий чорний дим, який почав здійматися над містом після ударів БпЛА. Також на відео видно, як над Новокуйбишевськом пролітають дрони, що свідчать про те, що атака станом на ранок продовжувалася.

Пожежа у Новокуйбишевську після атаки дронів 30 жовтня

Аналітики повідомляють, що ціллю атаки БпЛА, ймовірно, і був великий НПЗ, який нібито спалахнув після ударів. Проте офіційних підтверджень цих даних на момент публікації не було.

Видео дня

За інформацією російських Telegram-каналів, повітряну тривогу у Самарській області оголосили близько 03:00. "Росавіація" також попереджала про введення плану "Килим" в аеропорту Самари на тлі загрози від безпілотників.

У пабліках Новокуйбишевська також писали про перебої зі світлом під час обстрілу.

Що відомо про Новокуйбишевський НПЗ

Новокуйбишевський НПЗ — велике підприємство нафтопереробної галузі РФ, яке вважається одним із ключових нафтопереробних об’єктів "Роснефті" в Поволжі. Потужності заводу становлять близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство випускає щонайменше 20-30 нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини та дизель, бітуми, кокс та мазут. Раніше завод вже неодноразово опинявся під атакою безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня дрони також уразили велике підприємство у Брянській області, яке виготовляє консерви для російської армії.

Також 29 жовтня дрони атакували хімічне підприємство ВПК РФ у Стерлітамаку.