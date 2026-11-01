"Все у вогні": дрони уразили великий НПЗ "Лукойлу" у Нижньогородській області РФ (відео)

У ніч на 1 листопада у місті Кстово Нижньогородської області Росії пролунала серія вибухів і здійнялася масштабна пожежа. У мережі пишуть про можливе ураження безпілотниками одного із найбільших нафтопереробних заводів країни.

Ймовірно, йдеться про НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", який раніше вже неодноразово атакували дрони. Про це повідомив OSINT-канал Exilenova+ з посиланням на свідчення очевидців з місця подій.

"У Кстово успішно був атакований Кстовський НПЗ", — пишуть аналітики.

Також у мережі поширили кадри атаки на підприємство. На відеороликах та фотографіях видно масштабну пожежу на місці ударів, а також кілька джерел займань. Над містом після атаки здійнявся сильний дим.

Кадри атаки на Кстовський НПЗ у ніч на 1 листопада

Відомо, що перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Російські моніторингові канали повідомляли про рух дронів у напрямку Кстово, проте офіційних повідомлень від місцевої влади не надходило.

Видео дня

Що відомо про НПЗ у Кстово

Завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" вважається четвертим за величиною нафтопереробним заводом Росії і другим за обсягами виробництва бензину. Окрім цього, підприємство виробляє дизельне та авіаційне пальне, мастильні продукти та іншу нафтопродукцію.

Відом, що НПЗ у Кстово відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії паливом, а також підтримки російської економіки. Його потужності складають близько 15-17 мільйонів тонн нафти у рік.

Станом на 05:00, за даними моніторингових каналів, атака дронів на Кстово тривала: у місті продовжували лунати вибухи. Масштаби пожежі і можливих збитків наразі невідомі.

Нагадаємо, 30 жовтня дрони уразили НПЗ у російському Новокуйбишевську. Згодом OSINT-аналітики повідомили, що НПЗ палає одразу в 11 місцях.

Також днями дрони уразили завод у Брянській області РФ, який виробляє консерви для російської армії.