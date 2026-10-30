Audi RS5 превратили в 709-сильного монстра: ABT выпустит всего 130 таких авто за $200 тысяч

Немецкое ателье ABT Sportsline подготовило специальную версию Audi RS5-R с гибридной силовой установкой мощностью 709 к. с. Новинка будет выпущена ограниченной серией из 130 экземпляров в кузовах седан и Avant.

Об этом пишет издание Motor1.

В качестве основы для проекта взяли новую Audi RS5 с гибридной установкой, которую можно перезаряжать. Она сочетает в себе V6 с двойным турбонаддувом и электродвигатель, которые вместе развивают 630 к. с. и 824 Нм крутящего момента.

После установки программного обеспечения Power S от ABT мощность бензинового двигателя увеличивается до 583 к. с., а суммарная мощность системы — примерно до 709 к. с. Общий крутящий момент достигает около 904 Нм.

Abt Audi RS5-R 2026 Фото: ABT

Внешний вид RS5-R также претерпел изменения. Автомобиль получил передний спойлер с дополнительными элементами, вентиляционные прорези на передних крыльях, карбоновые корпуса зеркал и новые боковые накладки. Детали доступны в глянцевом или матовом исполнении из карбона.

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Универсал Avant дополнительно выделяется задним антикрылом с аэродинамическими элементами. Эта деталь стала одной из особенностей версии, которую ABT считает самой яркой в линейке RS5-R.

Audi RS5-R будет стоить около 200 тысяч долларов

Стоимость пакета доработок для седана начинается от 69 000 долларов (примерно 3,14 млн грн), а для универсала — от 72 500 долларов (около 3,30 млн грн). За отделку Carbon Camouflage придется доплатить еще $3 350 (примерно 152 тыс. грн).

Abt Audi RS5-R 2026 Фото: ABT

Эти суммы не включают стоимость самого Audi RS5. Отдельно оплачиваются установка деталей, покраска и обязательный технический осмотр TÜV в Германии. Эти работы стоят не менее $8000 (около 364 тыс. грн) для седана и $8500 (примерно 387 тыс. грн) для Avant.

В результате полностью доработанный автомобиль на базе RS5 в богатой комплектации будет стоить более $200 000 (около 9,1 млн грн).

Abt Audi RS5-R 2026 Фото: ABT

Всего ABT планирует выпустить всего 130 автомобилей RS5-R в двух вариантах кузова. Заказы уже принимаются. Эксклюзивность серии подчеркивают специальные эмблемы и накладки на порогах с надписью "1 of 130", а также отделка центральной консоли и каркасов сидений микрофиброй.

Abt Audi RS5-R 2026 Фото: ABT

Тюнер уже анонсировал следующий этап модернизации, запланированный на второй квартал 2027 года. Он будет включать титановую выхлопную систему, разработанную совместно с Akrapovič, и дополнительную настройку двигателя, которая должна увеличить мощность примерно до 800 к. с. Стоимость будущего пакета пока не объявлена.

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