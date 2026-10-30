Audi RS5 перетворили на 709-сильного монстра: ABT випустить лише 130 таких авто за $200 тисяч

Німецьке ательє ABT Sportsline підготувало спеціальну версію Audi RS5-R з гібридною силовою установкою потужністю 709 к. с. Новинку випустять обмеженою серією зі 130 екземплярів у кузовах седан і Avant.

Про це пише видання Motor1.

За основу для проєкту взяли нову Audi RS5 із гібридною установкою, яку можна перезаряджати. Вона поєднує V6 із подвійним турбонаддувом та електромотор, які разом розвивають 630 к. с. і 824 Нм крутного моменту.

Після встановлення програмного забезпечення Power S від ABT потужність бензинового двигуна зростає до 583 к. с., а сумарна віддача системи — приблизно до 709 к. с. Загальний крутний момент сягає близько 904 Нм.

Abt Audi RS5-R 2026 Фото: ABT

Зовнішність RS5-R також зазнала змін. Автомобіль отримав передній спойлер із додатковими елементами, вентиляційні прорізи на передніх крилах, карбонові корпуси дзеркал і нові бічні накладки. Деталі доступні у глянцевому або матовому виконанні з карбону.

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Універсал Avant додатково вирізняється заднім антикрилом з аеродинамічними елементами. Ця деталь стала однією з особливостей версії, яку ABT вважає найвиразнішою в лінійці RS5-R.

Audi RS5-R коштуватиме близько $200 тисяч

Вартість пакета доопрацювань для седана починається від $69 000 (приблизно 3,14 млн грн), а для універсала — від $72 500 (близько 3,30 млн грн). За оздоблення Carbon Camouflage доведеться доплатити ще $3350 (приблизно 152 тис. грн).

Abt Audi RS5-R 2026 Фото: ABT

Ці суми не включають вартість самого Audi RS5. Окремо оплачуються встановлення деталей, фарбування та обов'язкова технічна перевірка TÜV у Німеччині. Ці роботи коштують щонайменше $8000 (близько 364 тис. грн) для седана та $8500 (приблизно 387 тис. грн) для Avant.

У результаті повністю підготовлений автомобіль із донорською RS5 у багатій комплектації коштуватиме понад $200 000 (близько 9,1 млн грн).

Abt Audi RS5-R 2026 Фото: ABT

Загалом ABT планує випустити лише 130 автомобілів RS5-R у двох варіантах кузова. Замовлення вже приймають. Ексклюзивність серії підкреслюють спеціальні емблеми та накладки на порогах із написом "1 of 130", а також оздоблення центральної консолі й каркасів сидінь мікрофіброю.

Abt Audi RS5-R 2026 Фото: ABT

Тюнер уже анонсував наступний етап модернізації на другий квартал 2027 року. Він передбачатиме титанову вихлопну систему, розроблену спільно з Akrapovič, і додаткове налаштування двигуна, яке має збільшити потужність приблизно до 800 к. с. Вартість майбутнього пакета поки не оголошена.

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