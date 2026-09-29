Фокусу — 20: вместо подарков собираем средства на квадроцикл для 95-й ОДШБр

В день своего 20-летия Фокус решил превратить повод для празднования в помощь тем, кто сегодня держит фронт. Совместно с военными 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады редакция открывает сбор средств на квадроцикл, необходимый бойцам для работы на передовой.

95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада с самого начала полномасштабной войны ведет боевые действия на самых сложных направлениях. Сегодня одному из её подразделений — 2-й роте батальона беспилотных систем "Боривітер" — нужен квадроцикл, который поможет военным быстрее передвигаться, перевозить оборудование и выполнять боевые задачи там, где обычный транспорт не всегда может пройти.

Бойцы записали обращение к читателям Фокуса и призвали принять участие в сборе средств.

Цель сбора — 400 тысяч гривен. Присоединиться можно по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/8SZqKgMzi4.